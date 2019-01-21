Samanyolu Haber /Spor / Ankaragücü Başkanı: 35 milyon bağış yaparlarsa istifa ederim /21 Ocak 2019 13:28

Ankaragücü Başkanı: 35 milyon bağış yaparlarsa istifa ederim

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübe 35 milyon lira bağış yapılması halinde başkanlığı bırakacağına ilişkin istifa dilekçesini yönetim kuruluna sundu.

SHABER3.COM

MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner, 35 milyon liralık bir bağış yapılması halinde istifasını sunacağını belirtti.

Konuyla ilgili Başkent kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Beştepe Tesisleri'nde bir araya geldiği ve gündemdeki konuların değerlendirildiği bildirildi.

?Yönetim kurulunun geçen 6 aylık süreçte 100 milyon lirayı aşkın kaynak oluşturduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz, kulübümüzün devamlılığı hususunda çalışmalar yapmış, 2019 Ocak ayında ise 6.5 milyon kaynak oluşturup, mevcut futbolcularının alacaklarını ödeyerek takımımızın iskelet kadrosunu korumuştur. Son dönemlerde gündeme gelen MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı'na aday olma ve 35 milyon lira bağış yapacağını söyleyerek gündem oluşturanlarla ilgili bir değerlendirme yapıldığında ise kulüp başkanımız Mehmet Yiğiner, kulübümüzün önünü açmak ve Ankaragücü'müzün menfaatlerini gözeterek 35 milyon lira bağış yapılması halinde kulüp başkanlığını bırakacağına ilişkin istifa dilekçesini yönetim kurulumuza sunmuştur."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankaragücü Başkanı: 35 milyon bağış yaparlarsa istifa... Sonraki Haber >>

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

Cübbeli ne demek istedi: Karışıklık çıkarsa askerin, polisin yanında olun

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

'Elim kırılsaydı da, bu kadar söylüyorum'

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

Ah bunu bir bilselerdi!..

Ah bunu bir bilselerdi!..

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:48:26