Ankaragücü Başkanı: 35 milyon bağış yaparlarsa istifa ederim

MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner, 35 milyon liralık bir bağış yapılması halinde istifasını sunacağını belirtti.







Konuyla ilgili Başkent kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Beştepe Tesisleri'nde bir araya geldiği ve gündemdeki konuların değerlendirildiği bildirildi.





?Yönetim kurulunun geçen 6 aylık süreçte 100 milyon lirayı aşkın kaynak oluşturduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Yönetim kurulumuz, kulübümüzün devamlılığı hususunda çalışmalar yapmış, 2019 Ocak ayında ise 6.5 milyon kaynak oluşturup, mevcut futbolcularının alacaklarını ödeyerek takımımızın iskelet kadrosunu korumuştur. Son dönemlerde gündeme gelen MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı'na aday olma ve 35 milyon lira bağış yapacağını söyleyerek gündem oluşturanlarla ilgili bir değerlendirme yapıldığında ise kulüp başkanımız Mehmet Yiğiner, kulübümüzün önünü açmak ve Ankaragücü'müzün menfaatlerini gözeterek 35 milyon lira bağış yapılması halinde kulüp başkanlığını bırakacağına ilişkin istifa dilekçesini yönetim kurulumuza sunmuştur."