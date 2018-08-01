Ankara'dan yaptırıma ilk tepki: Türkiye tedbirlerini alacak, cevap verecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin açıkladığı yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yaptırım kararını şiddtle protesto ediyoruz. ABD'nin saldırgan tutumunun karşılığı verilecek. ABD yönetimini yanlış karardan dönmeye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz.





İki Sayın Bakanımızı hedef alan sözkonusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir.





Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur.





ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz.





Hiçbir amaca hizmet etmeyecek sözkonusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir."