Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'dan yaptırıma ilk tepki: Türkiye tedbirlerini alacak, cevap verecek /01 Ağustos 2018 23:23

Ankara'dan yaptırıma ilk tepki: Türkiye tedbirlerini alacak, cevap verecek

ABD'nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararına ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı (ABD'ye) gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin açıkladığı yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yaptırım kararını şiddtle protesto ediyoruz. ABD'nin saldırgan tutumunun karşılığı verilecek. ABD yönetimini yanlış karardan dönmeye çağırıyoruz" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz.

İki Sayın Bakanımızı hedef alan sözkonusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir.

Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur.

ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz.

Hiçbir amaca hizmet etmeyecek sözkonusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'dan yaptırıma ilk tepki: Türkiye tedbirlerini... Sonraki Haber >>

Karnını kaşımak' için kıyıya yanaşan balina görüntülendi

Karnını kaşımak' için kıyıya yanaşan balina görüntülendi

Yunanistan'daki yangın ve vefa

Yunanistan'daki yangın ve vefa

Pasaport tahditleri neden kalkmıyor?

Pasaport tahditleri neden kalkmıyor?

15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori

15 Temmuz ve Hulusi Akar ile ilgili ilginç bir teori

'İnsanlar hukuksuzluktan ve açlıktan kaçıyorlar'

'İnsanlar hukuksuzluktan ve açlıktan kaçıyorlar'

Vicdanını yitiren insanlar ülkesi

Vicdanını yitiren insanlar ülkesi

Kadın Bakan'a ikinci sınıf muamele

Kadın Bakan'a ikinci sınıf muamele

CHP'de 'gizli merkez' kavgası

CHP'de 'gizli merkez' kavgası

Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı

Ahşap tekneyle plaja çıkan 50 göçmenin kalabalığın arasına karıştı

Yok böyle bir aymazlık

Yok böyle bir aymazlık
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:00:06