Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'dan Washington'a protesto /22 Mayıs 2017 16:53

Ankara'dan Washington'a protesto

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Washington'u ziyareti sırasında, büyükelçilik önündeki arbede ile ilgili Türkiye ABD'yi suçladı

ABD'de protestoculara dayak talimatını Erdoğan böyle verdi

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Washington'u ziyareti sırasında, büyükelçilik önünde yaşanan kavgayla ilgili ABD Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi nezninde sözlü ve yazılı protesto" denilerek, "Washington'daki olaylara ABD makamları yol açtı" ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Vaşington'uziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik personelinin Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir.

ABD makamları gerekli önlemleri almadı

ABD Büyükelçisi ile yapılan görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın Vaşington'da bulunduğu süre zarfında karşılaşılan ve ABD makamlarının gerekli önlemleri programın her aşamasında alamamasından kaynaklanan güvenlik zaaflarının, diğer her açıdan başarılı geçen bu önemli ziyareti gölgeleyemeyeceği vurgulanmıştır."
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