Ankara'dan Trump'a İran tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin İran’a yönelik petrol yaptırımlarında Türkiye dahil sekiz ülkeye tanınan muafiyeti uzatmama kararına tepki gösterdi. ABD’nin kararı Türkiye’nin İran’dan petrol almaya devam etmesi halinde Amerikan yaptırımlarına maruz kalacağı anlamına gelirken, Çavuşoğlu şu mesajı paylaştı: “ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz.”















Dışişleri Bakanı, aynı mesajı İngilizce olarak da paylaştı.





İran üzerindeki baskıyı artırmaya kararlı olan Trump yönetimi, Türkiye dahil sekiz ülkeye tanınan muafiyetin uzatılmayacağını bugün resmen ilan etti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, muafiyetin süresinin dolacağı mayıs ayından sonra uzatılmayacağı belirtildi. Beyaz Saray açıklamasında ‘bu kararla İran’ın petrol ihracatının sıfırlanmasının ve İran rejiminin ana gelir kaynağından mahrum bırakılmasının’ amaçlandığı vurgusu yapıldı.





ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama’nın Tahran’la yaptığı tarihi nükleer anlaşmadan çekilmiş, nisan başında da İran Devrim Muhafızları’nı ‘yabancı terör örgütü’ listesine almıştı. ABD bu kararla ilk kez, bir başka ülkenin silahlı kuvvetlerinin bir unsurunu ‘terör örgütü’ olarak nitelemişti.