Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'dan Erbil'e: Bedeli olur /14 Eylül 2017 09:49

Ankara'dan Erbil'e: Bedeli olur

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumu konusundaki ısrarının mutlaka bir bedeli olacağını dikkate alması gerektiğini belirterek; IKBY'yi bir an önce "bu hatalı yaklaşımdan" vazgeçmeye davet ettiklerini açıkladı.

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Ankara: Bağımsızlık referandumunun bedeli olur

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Irak Temsilciler Meclisi’nin, ‘IKBY tarafından yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunun yasadışı olduğu ve bu girişimin reddedildiği’ yönünde 12 Eylül tarihinde aldığı kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

IKBY 25 Eylül tarihinde bağımsızlık referandumu yapılacağını ve bu karardan geri adım atılmayacağını açıklamıştı. Bu girişim aleyhindeki görüşlerin şüpheye yer bırakmayacak şekilde kayda geçirildiğini belirten Dışişleri Bakanlığı, “Ülkemizin ve uluslararası toplumun sağduyu sahibi tüm üyelerinin uyarılarına rağmen IKBY liderliğinin referandum bağlamındaki ısrarcı tutumunu ve giderek duygusal bir hal alan açıklamalarını endişe verici buluyoruz. IKBY’nin aksi yöndeki bütün dostane tavsiyelere rağmen referandum konusundaki yaklaşımında ısrar etmesinin mutlaka bir bedeli olacağını dikkate alması gerektiğini vurguluyor; bu itibarla, IKBY'yi biran önce aklıselim ile davranmaya ve sözkonusu hatalı yaklaşımından vazgeçmeye davet ediyoruz” denildi.

Açıklamada Erbil yönetimi ile Bağdat merkezi hükümeti arasındaki ilişkilerin adil bir zeminde yürütülmesinin ve anlaşmazlıklara ilişkin hususların diyalog yoluyla çözülmesinin arzu edildiği de kaydedildi.
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