Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'dan ABD'nin S-400 muhtırasına cevap /18 Haziran 2019 13:54

Ankara'dan ABD'nin S-400 muhtırasına cevap

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli S-400 muhtırasına Ankara bugün cevap verdi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Shanahan'ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı Akar tarafından cevabi mektup gönderildiği belirtildi.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi almasından rahatsızlık duyarken; ABD Savunma Bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan 6 Haziran’da Türkiye’nin F-35 programından nasıl çıkarılacağının ana hatlarının yer aldığı bir mektubu Savunma Bakanı Hulusi Akar’a iletmişti. 

"2'NCİ JOHNSON MEKTUBU"

Muhteva ve sert üslubundan hareketle 5 Haziran 1964'te ABD Başkanı Johnson tarafından dönemin başbakanı İsmet İnönü'ye gönderilen mektuba benzetilen ve "2'nci Johnson Mektubu" diye nitelen mektup Ankara-Washington arasındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olmuştu.

"BİLİNEN GÖRÜŞLERİMİZ TEKRARLANMIŞTIR"

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, söz konusu mektuba cevabi bir mektubun bugün itibariyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından gönderildiği belirtilerek, “Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir.” denildi.
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