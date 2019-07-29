Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da vurulan Belaruslu diplomat yoğun bakımdan çıktı /29 Temmuz 2019 13:15

Ankara'da vurulan Belaruslu diplomat yoğun bakımdan çıktı

Belarus’un Ankara Büyükelçisi Andrey Savinıh, komşusu tarafından vurulması sonucunda ağır yaralanan Büyükelçilik İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev’in yoğun bakımdan çıkartılıp normal odaya alındığını söyledi.

SHABER3.COM

Sputnik’e konuşan Savinıh, Büyükelçilik İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev’le ilgili "Sağlık durumu artık endişe uyandırmıyor, iyileşiyor. Artık geriye sadece beklemek kaldı. Yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alındı" açıklamasını yaptı.
Bugün ya da yarın Poganşev’i hastanede ziyaret etmeyi planladığını belirten Savinıh "Bugünden itibaren ziyaret imkânı daha da arttı, daha önce sadece eşi ziyaret edebiliyordu. Onu kesinlikle ziyaret edecek ve neler olduğunu öğrenecek, konuları netleştireceğim" dedi.

Savinıh, diplomatın hastanede ne kadar kalabileceğine dair bir tahminde de bulunmayıp bunun doktorlara sorulmasını istedi.

Büyükelçilik İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev, tartıştığı komşusu tarafından silahlı saldırıya uğramış, emekli albay olduğu belirlenen saldırgan daha sonra intihar etmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'da vurulan Belaruslu diplomat yoğun bakımdan çıktı Sonraki Haber >>

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:48:07