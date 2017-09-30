Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da tek tip kıyafet uygulaması başladı /30 Eylül 2017 10:54

Ankara'da tek tip kıyafet uygulaması başladı

Sincan T Tipi Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet uygulaması başlatıldı

SHABER3.COM

Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz’ın birinci yıldönümü törenlerinde söylediği “Guantanamo’daki gibi tek tip elbise gelecek” sözleri üzerine uygulamaya konan tek tip elbise Ankara'da uygulanıyor.
 
toplumsalhukuk.net’in haberine göre, müvekkil görüşmesi için Sincan Cezaevi’ne giden bir avukat, müvekkilinin görüşmeye tek tip kıyafetle getirildiğini söyledi.
 
‘Koğuş içerisinde kıyafet sıkıntısı yok ama aile-avukat görüşünde bunları giymek zorundayız’

Avukat, görüşte yaşananları şöyle aktardı:
 
“Sincan T Tipi’nde adli suçlardan tutuklu ve hükümlü iki ayrı müvekkil ile geçen hafta görüşmeler yaptım. Her ikisi de görüşmelere turuncu göğsünde CİK yazan tişört ve bol lacivert kumaş pantolon ile geldiler. “Ne oluyor?” diye sorduğumda “Koğuş içerisinde kıyafet sıkıntısı yok fakat aile-avukat görüşü için dışarıya çıktığımızda ya da posta kargo işlemleri için koğuştan çıkarıldığımızda bunları giymek zorundayız” dediler. Müvekkilim cezaevi içerisinde çalıştırılan hükümlülerin çalışırken bu kıyafetleri giydiğini aktardı. Ayrıca L tipi ve T tipi adli tutukluları SEGBİS görüşmelerine de bahsettiğim turuncu tişörtler ile çıkıyorlar
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