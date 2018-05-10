Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da öğretmenlere operasyon: 93 kişi hakkında gözaltı kararı /10 Mayıs 2018 12:27

Ankara'da öğretmenlere operasyon: 93 kişi hakkında gözaltı kararı

15 Temmuz sonrası KHK ile hukuksuzca kapatılan özel okullara yönelik operasyonlar devam ediyor.

SHABER3.COM

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemaate yakın oldukları gerekçesiyle kapatılan özel bir dershanenin öğretmenlerine yönelik soruşturmada 93 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile faaliyetine son verilen bir dershanenin eski yönetici ve çalışanı 93 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. KHK ile kapatılan Özel Söğüt Eğitim Yayın Bilgisayar Turizm İnşaat Ticaret AŞ’nin eski yönetici ve çalışanı olan 93 kişinin gözaltına alınması için sabah saatlerinde evlere baskın yapıldı. Çalışanların 48’inin Ankara’da, 41’inin diğer illerde olduğu, 4’ünün ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'da öğretmenlere operasyon: 93 kişi hakkında gözaltı... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:00:12