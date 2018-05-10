Ankara'da öğretmenlere operasyon: 93 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemaate yakın oldukları gerekçesiyle kapatılan özel bir dershanenin öğretmenlerine yönelik soruşturmada 93 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.





Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile faaliyetine son verilen bir dershanenin eski yönetici ve çalışanı 93 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. KHK ile kapatılan Özel Söğüt Eğitim Yayın Bilgisayar Turizm İnşaat Ticaret AŞ’nin eski yönetici ve çalışanı olan 93 kişinin gözaltına alınması için sabah saatlerinde evlere baskın yapıldı. Çalışanların 48’inin Ankara’da, 41’inin diğer illerde olduğu, 4’ünün ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.