Ankara'da masabaşı karar aldılar, binlerce ton ihraç malı sınırda kaldı

Dicle Un Sanayicileri Derneği Başkanı Veysi Duyan Reuters’a açıklamasında “Şu anda yaklaşık 20-25 bin ton un taşıyan bin kadar kamyon Irak’a geçmeyi bekliyor. Sanayimiz buna hazır değildi. Bir gecede aniden oldu” dedi.







Ticaret Bakanlığı fiyatlarda istikrarın sağlanması için un ihracatına 5 Eylül’de geçici sınırlama getirmişti.





Alınan karara göre ülkedeki buğday ihtiyacının ithalatı zorunlu kılmasından hareketle, dövizi içerde tutma amaçlı olarak un ihracatı bir gecede sınırlandırılmıştı. Önceden duyurulmayan ve kademeli bir geçiş yapılmayan sınırlamayla sektördeki çok sayıda ihracatçı taahhütlerini yerine getiremez hale geldi