Ankara'da konuşulan son iddia: Davutoğlu parti kurmaktan vazgeçecek

CHP Konya Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, yeni parti iddialarıyla ilgili olarak dün Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş'ın sorularını cevapladı





Ankara Gündemi programına konuk olan Şener, şunları söyledi:





“AKP’den ayrıldığımdan bu yana hiç pişman olduğum bir nokta yok. Ayrıldığımdan bugüne kadar ki çizgimin çok doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü kamuoyu benim bildiklerimi bilmiyor. Benim yaşadıklarımı yaşamamış, hissettiklerimi, kurduğum empatileri bilmiyor. Ama AKP’nin ilk döneminde her şey güllük gülistanlık gözükürken içten içe ana dinamiklerin bu ülkeye zarar verebileceğini ben gördüm ve 5 yıllık Başbakan Yardımcılığım döneminde Sayın Erdoğan’ın birçok kararına itiraz ettim. Bunlar basında yayınlandı ve kamuoyunda tartışıldı. …Bu çizgide Partinin, kuruluş ilkelerine aykırı bir rotaya girmiş olduğunu gördüğüm için bıraktım.





'DAVUTOĞLU’NUN PARTİ KURACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'





Yeni iki partiden söz ediliyor, Babacan ve Davutoğlu iki ayrı parti kuracak deniyor. Fakat bu ikisinin birlikte parti kurmasının birbirlerini aşındırmaktan başka sonuç vermeyeceğini düşünmek lazım. Davutoğlu’nun parti kurmaktan vazgeçeceği ihtimali üzerinde duruyorum. Yoksa balon patlamış olur, bunu gördüklerini sanıyorum. Beklentiler de Davutoğlu’ndan yana değil bunun için Davutoğlu’nun parti kurma girişiminden vazgeçme ihtimalini gündemde görüyorum.











'YENİ PARTİ KURUCULARININ DAHA NET TAVIR SERGİLEMELERİ GEREKİYOR'





Babacan parti kurarsa ne olur? Şu an net bir resim çizmekte zorluk var. Aylardır Türkiye bu partiden bahsediyor fakat parti ile ilgili konuşulan kişiler ise hatta Partinin genel başkanı olacağı söylenen kişilerden net bir açıklama çıkmıyor. İşin sahibinin net duruşunun olması lazım. Bana kalırsa AKP’nin kuruluşu sırasında beraber olduğumuz arkadaşların biraz daha kararlı olmaları, açıklama yapmaktan, net tavır sergilemekten, Hükümetin yanlışlarını söylemekten kaçınmamaları lazım. Umarım önümüzdeki süreçte bu netliği göreceğiz.





'AKP’DEN KOPUŞLAR OLABİLİR'





Güçlü yeni bir parti kurulacaksa bunun Parlamento’da ayağının olması lazım. Bu da en azından bir gruplarının olması lazım. Yeterli sayıda milletvekili ile bir grup oluşturmaları gerekir, Meclis faaliyetlerine aktif katılmaları gerekir, Meclis çalışmalarında Partilerinin görüşlerini kamuoyuna iletmeliler. Grupları olmazsa başlarken zorlukla karşılaşabilirler.



Burada da nereden bir milletvekili bulacaklar? Büyük ihtimalle AKP milletvekillerinden oluşan bir grup oluşabilir diyorum. Mümkün mü? Mümkün olmadığını söyleyemem. Özellikle 31 Mart’tan sonra peşinden İstanbul’da ikinci bir hezimet yaşanmış olması AKP’nin büyüsünü bozmuştur. Sürekli seçim almaya alışan ve bu anlayış kapsamında geleceklerini garanti altına alan milletvekillerinde bir değişiklik var. Eskiden herşeyin sahibi olarak kendilerini gören AKP milletvekilleri daha nezakete doğru yelken açmış durumdalar. Mağlubiyetin büyük kazanımı vardır AKP üzerinde. Böyle bir tabloda bu gruptan bazı milletvekilleri yen çıkışı da destekleyebilir. Ancak hangi milletvekillerinin bu yeni oluşuma katılabileceği yönünde hiçbir bilgiye sahip değilim. Böyle bir bilgiyi yeni Parti kurmaya hazırlananlardan da duymadım."