Ankara'da kaybolan 11 kişiye ne oldu?





Mayıs 2017’de Başbakan Binali Yıldırım’a konuya ilişkin soru önergesi verdiğini anımsatan Sarıhan, “Önergeyi verdiğimiz Mayıs ayından bugüne ne tarafımıza herhangi bir yanıt ne de kaybedildiği iddia edilen kişilerin ailelerine resmî bir açıklama yapılmıştır. Bunlardan biri Aralık 2016’dan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Ümit Horzum’un eşi. İki çocuk annesi ve tek başına bir kadın olarak mücadele eden, eşinin nerede olduğunu bulmak için görevlilerin yapması gereken delil toplama işini bile kendisi üstlenen bir kadın ve anne şöyle diyor: ‘Çok korkuyorum. Eşimin başına bir şey gelmesinden de. Çocuklarımdan da. Kendimden de. Dışarı çıkarken eve dönememe korkusu yaşıyorum’” ifadelerini kullandı. Sarıhan, “Horzum’un eşinin yaşadığı korkuyu kim giderecek?” diye sordu.





“Resmî makamlar bir açıklama yapmak zorunda”





OHAL sürecinin pek çok hak ihlâli oluşturduğunun altını çizen Sarıhan, BM’nin “Zorla kayıp edilmeye karşı herkesin korunmasına dair Bildiri”sini anımsatarak, “Zorlanmış ortadan kaybolma insanlığa karşı bir suçtur” hükmünün altını çizdi. Gerçek Gündem’in haberine göre Sarıhan, devletin yaşama hakkının korunması konusundaki yükümlülüklerini vurgulayarak “ 11 kişinin akıbeti hakkında resmî makamlar artık bir açıklama yapmak zorundadır” dedi.