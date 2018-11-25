Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da hareketli dakikalar... Elçiliğin önünde ateş ettiler /25 Kasım 2018 15:40

Ankara'da hareketli dakikalar... Elçiliğin önünde ateş ettiler

Ankara Valiliği, Avusturya Büyükelçiliği binası önünde saat 04.00 sıralarında meydana gelen silahla havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak iki kişinin yakalandığını açıkladı.

SHABER3.COM


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabaha karşı Atatürk Bulvarı'nda bulunan büyükelçilik binası önünde silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili olarak, olayı gerçekleştiren 2 zanlının polis ekiplerince kullandıkları suç aletiyle gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan ön çalışmalar neticesinde gece geç saatlere kadar alkol alan şüphelilerin alkolün etkisi ile araçla seyir halindeyken olayı gerçekleştirdikleri düşünülmekle beraber, konuyla ilgili olarak her yönüyle detaylı şekilde tahkikata devam edilmektedir." ifadesine yer verildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'da hareketli dakikalar... Elçiliğin önünde ateş... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:37:35