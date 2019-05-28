Ankara'da gözaltında işkence iddialarına karşı bir ses yok

Gözaltına alınan bazı kişilerin, "etkin pişmanlıktan yararlanma dilekçesi imzalayarak itirafçı olmaları için" Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sistematik işkenceye maruz kaldıkları iddia edildi.





Ankara Emniyeti ise bugün yaptığı basın açıklamasında iddiaları yalanladı ve 130 avukatın şüphelilerle 545 kez görüştüğünü açıkladı.





Gizlilik kararı bulunan dosya kapsamında kaç kişinin gözaltında olduğu net olarak bilinmiyor. Bu sayının 20 Mayıs'tan bu yana yakalananlarla ve teslim olanlarla birlikte 100'den fazla olduğu sanılıyor.





BBC Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, bir haftadır gözaltında tutulan bu kişilerin gözaltı kararı dün mahkeme kararıyla cuma gününe kadar uzatıldı. Bugün gözaltındakilerin ifadelerinin alınmasına başlandı.







Gözaltına alınan kadınların biri hariç tamamı serbest bırakıldı. Gözaltında işkence iddiaları ise kadınların serbest bırakıldığı cumartesi günü dile getirilmeye başlandı.





HDP MİLLETVEKİLİ GERGERLİOĞLU SORU ÖNERGESİ VERDİ









Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu önceki gün Ankara Emniyeti'ndeki işkence iddialarını Twitter hesabından duyurdu.





Gergerlioğlu ardından konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanması talebiyle Meclis'e soru önergesi verdi.











