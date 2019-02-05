Ankara'da görevden alınan AKP'li müdüre işçilerinden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Gökçek'in görevden alınmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilen Mustafa Tuna'nın, ANFA Genel Müdürlüğü uzun sürmedi. İşçilerin hakkında çok sayıda şikayette bulunduğu Kaya, kısa bir süre sonra görevden alındı.





AKP Altındağ kurucu ilçe başkanı olan ve kurumdan ayrılışı sırasında, işçilere veda ederken helallik isteyen Kaya'ya işçilerin tepkisi sert oldu.





İşçiler, yaşadıkları baskıyı, sürgünleri, haklarının nasıl gasp edildiğini tek tek söz alarak Kaya'nın yüzüne söyledi.





Kaya, "Verilemeyecek hesabım yok" derken, işçiler haklarını haram ettiklerini söyledi.





Veda sırasında işçilere, "Allah izin verirse arkadaşlar pazartesi günü işimden ayrılıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bilerek birilerine bir şey yaptıysam bundan dolayı hiçbir rahatsızlığım yok. Bilmeden bir rahatsızlık verdiysem, bundan dolayı da hakkınızı helal edin" diye seslenen Kaya'ya işçiler, "Etmiyoruz, hakkımız haram olsun, öbür dünyada görüşürüz, başınıza gelecek her şeyde bir ahımızı hatırlayın” karşılığını verdi.





İşçilerin “Bu kadar insanın vebalini nasıl vereceksiniz, bu kadar hakka girdiniz” sorusuna ise, “ne yaptım” yanıtını verdi.





Odatv'nin haberine göre, işçilerden biri, biz ANFA’ya ve bu partiye emek verdik. Gecemizi gündüzümüze kattık sokaklarda bayrak astık. Sizin rezilliğinizi bu ANFA unutmayacak” dedi.





İşçiler, uğradıkları haksızlıkları tek tek anlattıktan sonra, ANFA tarihinde böyle bir vedalaşma olmadığını söylediler.