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Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
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Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
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14 Ağustos 2017 08:06
Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yaralılar var.
SHABER3.COM
Ankara-Konya karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine ambulanslar sevk edildi.
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Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yaralılar var.
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