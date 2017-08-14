Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var /14 Ağustos 2017 08:06

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yaralılar var.

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Ankara-Konya karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine ambulanslar sevk edildi. 
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