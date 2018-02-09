Ankara'da ev baskınları... Bir çok parti temsilcisi ve sivil toplum örgütü üyesi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medyada "Zeytin Dalı harekâtını" protesto ederek halkı sokağa dökmeye çalıştığı iddia edilenlere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında HDP bileşenleri temsilcilerine yönelik Ankara'da bu sabah operasyon düzenlendi.





Barış İçin Akademisyenler bildirisi imzacısı ve HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkan Vekili Fadime Çelebi, SODAP Sözcüsü Kezban Konukçu, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, SYKP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve SGDF üyesi Ozancan Sarı yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.





HDK Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit'in de, İzmir Menemen'deki evine polis baskını yapıldığı öğrenildi.





Operasyonların haftasonu yapılacak HDP kongresi öncesine denk gelmesi dikkat çekti.