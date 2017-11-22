'Ankara'da Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar var'

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Mezopotamya Ajansı'na çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Bilgen, özellikle iktidar çevresindeki kimi kesimlerin Erdoğan sonrası için hazırlıklara başladığının ileri sürerek şunları söyledi: “İktidarı uzatmaya ve Erdoğan sonrasına hazırlık hamleleridir bunlar. Erdoğan’la mı yürünecek? Erdoğan’la yürünecekse kim Erdoğan’la yürüyecek? Erdoğan’sız olacaksa kim bu mirası devralıp yürütecek? AKP’nin kurucuları mı, 15 Temmuz’da Erdoğan’a sahip çıkan milliyetçi çevreler mi bu mirasa sahip çıkacak? Seçim takvimi biraz bu güç dengelerine, hesaplaşmalara, bu yeni buluşmalara ya da bu birbirlerine göz kırpmalara bağlı şekillenecek.”







"DIŞ SİYASET KİMİ KESİMLERİ HAREKETE GEÇİRİYOR"





Erdoğan sonrasına ilişkin hazırlıkların da sadece iç siyasetteki gelişmelerle sınırlı olmadığını ve bunun dış politika boyutunun da olduğunun altını çizen Bilgen, şunları ifade etti: “Dış politikadaki seyir ilginç… Türkiye’nin artık neredeyse Rusya ile haftalık olağan görüşme yapıyor, bu neredeyse iç hukukun bir parçası oldu, Cumhurbaşkanı haftalık Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve MİT müsteşarını nasıl kabul ediyorsa artık Putin ile böyle haftalık rutin görüşme trendine girilmiş durumda. Bu Suriye’de söz sahibi olma çabası, son dakikada kırmızı çizgilerini dayatma arayışı ama sadece bir dış politikayla değerlendirilemez. Bu Türkiye içi ittifakları ve ilişkileri de etkileyecek. Hepimiz biliyoruz ki 15 Temmuz öncesinde başlayan ve 15 Temmuz’da açık bir şekilde ilan edilen bir başka arayış var. Zarrab davası ve AKP’nin buna gösterdiği ilgi, Zarrab’ın sağlığının neredeyse bütün Türkiye’nin gündeminden daha önemli öncelikli gördüklerini ilan eden tavırlar, iki günde 3 kez nota vermeler… Türkiye hem uluslararası güçler arasında hem de içeride toplumsal bastırma öteleme, OHAL yöntemleri ülkeyi yönetemez hale getiren bir tablo ile karşı karşıya.”