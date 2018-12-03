Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da doğalgaz patlaması: 7 yaralı /03 Aralık 2018 19:45

Ankara'da doğalgaz patlaması: 7 yaralı

Ankara'da Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi: 7 yaralı

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Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün olay yerinde tedavi edildiği belirtilirken, diğer 4 yaralının ise hasteneye kaldırıldığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Kızılay Necatibey'de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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