Ankara'da doğalgaz patlaması: 7 yaralı

Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün olay yerinde tedavi edildiği belirtilirken, diğer 4 yaralının ise hasteneye kaldırıldığı aktarıldı.





Sağlık Bakanlığı'ndan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Kızılay Necatibey'de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4'ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verildi.