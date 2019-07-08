Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da bomba iddia /08 Temmuz 2019 19:38

Ankara'da bomba iddia

Ali Babacan’ın AKP’den istifası sonrası parti içindeki hareketlilik gözle görülür bir şekilde arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepkili olan en az 40 milletvekilinin istifa ederek yeni partiye geçmesi bekleniyor

SHABER3.COM

Yeni parti iddiaları ile uzun süredir ülke gündeminin üst sıralarında bulunan eski Bakan Ali Babacan, beklenen hamleyi gerçekleştirdi ve AKP’den istifa etti. Yeniçağ’ın haberine göre, Babacan’ın istifası sonrası yeni parti çalışmaları resmiyet kazanırken, AKP kanadında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yerel seçimde alınan yenilgi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepkilerin arttığı AKP’de milletvekillerinin alacağı tavır merakla bekleniyor. 

Abdullah Gül ve Ali Babacan, yaklaşık 3 aydır AKP’li milletvekillerini kuracakları yeni partiye geçmeleri için ikna etmeye çalışıyor. Başkanlık sisteminin getirdiği tek adam yönetimi ve Erdoğan’ın partiden kopuşundan rahatsız olan yaklaşık 40 vekilin partiden istifa ederek Babacan’ın kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Sürecin nasıl işleyeceği belirsizliğini korurken, AKP yönetiminin söz konusu vekilleri ikna etmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'da bomba iddia Sonraki Haber >>

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Şehir magandaları böyle saldırdı

Şehir magandaları böyle saldırdı

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:17:59