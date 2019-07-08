Ankara'da bomba iddia

Yeni parti iddiaları ile uzun süredir ülke gündeminin üst sıralarında bulunan eski Bakan Ali Babacan, beklenen hamleyi gerçekleştirdi ve AKP’den istifa etti. Yeniçağ’ın haberine göre, Babacan’ın istifası sonrası yeni parti çalışmaları resmiyet kazanırken, AKP kanadında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yerel seçimde alınan yenilgi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepkilerin arttığı AKP’de milletvekillerinin alacağı tavır merakla bekleniyor.







Abdullah Gül ve Ali Babacan, yaklaşık 3 aydır AKP’li milletvekillerini kuracakları yeni partiye geçmeleri için ikna etmeye çalışıyor. Başkanlık sisteminin getirdiği tek adam yönetimi ve Erdoğan’ın partiden kopuşundan rahatsız olan yaklaşık 40 vekilin partiden istifa ederek Babacan’ın kuracağı yeni partiye geçmesi bekleniyor. Sürecin nasıl işleyeceği belirsizliğini korurken, AKP yönetiminin söz konusu vekilleri ikna etmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.



