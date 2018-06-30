Ankara'da bir haftadır aranan minik Eylül'ün cesedi bulundu

Yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne gelen Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oynamak için evden çıktıktan sonra kaybolmuştu.







22 HAZİRAN'DAN BERİ ARANIYORDU





En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların ardından Eylül'ün cansız bedeni bulundu.





AİLENİN KOMŞUSU TUTUKLANDI





Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur K. tutuklandı. Jandarma, Uğur K.'nin el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Uğur K.'nin aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.





Bunun üzerine ekipler, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Cezaevinde bulunan Uğur K.'nin vereceği ifade sonrası, ekiplerin Eylül'ün izini süreceği belirtildi. Ekipler dün gece de Uğur K.'nin evinin önünde bulunan diğer aracının üzerinde kriminal incelemede bulundu.

Uğur K.'nin gözaltına alınan annesi H.K. ve sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin de sorgusunun sürdüğü kaydedildi.





TUTUKLANAN UĞUR K. ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ





Uğur K.'nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı'ya götürdüğü belirtilirken, Eylül'ün kaybolduğu gün köylülerle yapılan arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi.





VALİ TOPACA: EYLÜL'ÜN CANSIZ BEDENİ BİR DİREĞİN DİBİNDE GÖMÜLÜ BULUNDU





Ankara Valisi Ercan Topaca, incelemelerde bulunmak üzere Polatlı'ya geldi.





Vali Topaca, "Bir direğin altında tespit yapıldı, çıkartıldı. Teknik incelemeler henüz yapılmadı. Kesin bilgiler değil, bunlar ön bilgiler. Çocuğumuzun üzerindeki elbiseler çocuğumuzun olduğunu bildiriyor. Tutuklu bununan bu kişinin çocuğumuzun kaybolduğu gün bu kişinin aracı ile orada görünmesi üzerine verilen ifade doğrultusunda oraya yöneldik. Köpeğimiz bir koku hissetti, işaret verdi cansız bedene ulaşıldı. Biz onun (Eylül Yağlıkara) canlı şekilde bulunup, onun haberinin verilmesini çok arzu ederdik. Ama maalesef şu anki yapılan tespitler, bu yavrumuzun katledildiği yönündedir'' açıklamasını yaptı.





"CİNAYETİ ZANLININ İŞLEDİĞİNE DAİR İŞARETLER VAR"







Topaca, ''Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Bir tutuklu var. Cinayeti zanlının işlediğine dair işaretler var. Tutukluya yardım eden var mı yok mu onlar ilerleyen saatlerde, günlerde netleşecek. Gömülen o alan o elektrik direğini de zanlı kendisi dikmiş, o toprağın yumuşak olduğunu da biliyor. Görenlerin şüpelenmeyeceğini tahmin ederek oraya götürüldüğü düşünülüyor. Teknik ve hukuki deliller, bizi kime götürüyorsa teknik anlamda kim bu olaya, bu kişiye, bu müessif olayı yaparken yardım etmişse destek olmuşsa onlar da açığa çıkacaktır." ifadesini kullandı.





PEDOFİLİ ŞÜPHESİ





NTV muhabiri Gökhan Gerçek ise Emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, tutuklanan Uğur K.'nın telefonunda yapılan incelemelerde bulunan görüntü ve videolardan şüphelinin pedofili olabileceğine dair güçlü kanıtlar bulunduğunu belirtti.





AĞRI'DA KAYBOLAN LEYLA ALDEMİR'İ ARAMA ÇALIŞMALARINDA DA 16. GÜNE GİRİLDİ





Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve Ramazan Bayramının birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları ise 16. gününe girdi.