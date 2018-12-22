'Ankara'da anket yaptırdık, Mansur Yavaş açık ara önde çıktı'

Kemal Kılıçdaroğlu, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.







Birgün'den Yaşar Aydın'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 saat süren toplantıda "İstanbul ve Ankara adaylarımız çok konuşuldu. Tüm adaylarımız için çok titiz bir çalışma yaptık. Anketler, eğilim yoklamaları yaptırdık. Üstelik anketleri tek bir şirkete de yaptırmadık. Ankara'da Mansur Yavaş ismi açık ara önde çıktı" ifadesini kullandı.





Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

— İstanbul'da isim anketi yaptırmadık ama "nasıl bir aday istiyorsunuz" sorusunu sorduk. Her isim Parti Meclisi'nde değerlendirildi. Çok güçlü ve kazanacağımız adaylarla yola çıktığımızı düşünüyorum. Özellikle herkesle diyaloğu olan, herkese seslenebilecek isimleri tercih ettik. Bu anlamı iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Ankara, Adana, Antalya, Mersin, Bursa gibi iller yeniden CHP yönetimi ile tanışacak.





'BALIKESİR'DE İYİ PARTİ KAZANACAK'





— CHP ile İYİ Parti arasında iyi bir ilişki var. Bu ilişki sağa açılma ya da CHP'nin sağdan aday bulma çabası değildir. Her adayımız parti üyemizdir. Dolayısıyla sağcı falan değil partilidir. İYİ Parti'ye fazla taviz verdiğimize dair eleştirilere katılmıyorum. Ama bu tür eleştirilerin de gelmesini doğal kabul ediyorum. En çok tartışılan illerden biri Balıkesir oldu. Bu kararı aldığımız Parti Meclisi öncesi adayımız Ahmet Akın'ı arayıp durumu anlattım. Şunu söylemeliyim ki Balıkesir'i İYİ Parti kazanacak. Biz de tüm örgütümüzle buna katkı sağlayacağız.





'HDP İLE TEMAS YOK'





- Biz seçimler boyunca tüm seçmenlere sesleneceğiz. Projelerimizi anlatıp destek vermelerini isteyeceğiz. Bu süreçte kuşkusuz HDP'li seçmenin de oyuna talibiz. Ama parti ile bir görüşmemiz, temasımız olmadı. Yerel yönetimlere dair bir görüşme yapmayacağız.







'MERSİN 4 OCAK'TA AÇIKLANIR'





— Bir sonraki Parti Meclisi'miz 4 Ocak tarihinde toplanacak. O toplantıda başkanlarımızın çoğunu açıklamış oluruz diye düşünüyorum. Mersin de açıklayacağımız illerin içinde olacak. İzmir ve bazı ilçeler için çalışmamız biraz daha süre alabilir. Mersin'de aday sayısını biraz daha daralttık. Şimdi bir kez daha anket yaptırıyoruz. Hafta başında anket sonuçları masamızda olur. 4 Ocak tarihinde diğer illerle birlikte açıklanmış olur.





'MİTİNGLERE İNANMIYORUM'





- Yeni yıl ile birlikte adaylar da netleşecek ve seçim çalışmaları hız kazanacak. Bizim seçmenimiz de bu süre zarfında motivasyonunu tekrar kazanacaktır. Şu anda seçim havasına girmek için biraz erken. Sağlam ve dolu bir yerel programla sahaya ineceğiz. Ben büyük mitinglerin faydasına çok inanmıyorum. Onun yerine eksik kaldığımızı düşündüğümüz yerlerde, ulaşamadığımız kesimlerle diyalog kurmayı zorlamalıyız. İhtiyaç neyse ona göre davranacağız. Gerekirse 81 ili dolaşacağız. Ama bu anlayışla çalışacağız.







MECLİSLERDE FERMUAR SİSTEMİ





— Tüm Türkiye'de belediye meclislerinde kendi adaylarımızla gireceğiz. Burada fermuar sistemini devreye alacağız. Adaylardan birini örgüt belirlediğinde diğer kadın-ya da genç eksikliği varsa genel merkez tarafından belirlenecek. Böylece meclislerde en güçlü temsiliyet sağlanmış olacak.