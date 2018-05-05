Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da altyapı felaketi: Araçlar sürüklendi, hasar büyük /05 Mayıs 2018 15:04

Ankara'da altyapı felaketi: Araçlar sürüklendi, hasar büyük

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış büyük su baskınlarına neden oldu. Bazı araçlar sele kapılarak sürüklendi, 6 kişi yaralandı.

Ankara'da sel: Araçlar sürüklendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, yaşanan sel baskınına ilişkin olarak "Can kaybı yok, bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Bu olağanüstü bir durum, 6 kişi yaralandı" ifadesini kullandı.

Mamak Neşet Ertaş Caddesi’nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi.

Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı.

Çok sayıda iş yerini su bastı.Öte yandan caddeki iş yerleri de selden etkilendi. İş yeri sahipleri dükkanlarını temizleme çalışması başlattı.

Yaşanan sel sırasında cadde üzerindeki direklerden kopan elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkması, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Boğaziçi Mahallesi Mamak Köprü altında su baskını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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