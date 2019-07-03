Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da 9 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü /03 Temmuz 2019 00:30

Ankara'da 9 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü

Ankara'nın Polatlı ilçesi kırsal mahallesi olan Şeyhali Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde 9 köpeğin zehirlenerek öldüğü belirlendi.

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Ankara'nın Polatlı ilçesi kırsal mahallesi olan Şeyhali Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde 9 köpeğin zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Polatlı'nın kırsal mahallesi olan Şeyhali Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde 9 köpeğin zehirlenerek öldüğü belirlendi. Köpeklerin sahibi koyunları olan ve aynı köyde yaşayan Seyit Ali Boduroğulları'nın olduğu tespit edildi.

Boduroğulları'nın köpekleri son ana kadar kurtarmaya çalıştığı kameralara yansırken köpeklerin kimler tarafından zehirlendiği henüz belirlenemedi. Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı soruşturma başlattı.
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