Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da 65 adrese operasyon /06 Aralık 2017 11:22

Ankara'da 65 adrese operasyon

Ankara merkezli operasyonda 65 adreste arama yapıldı. 47 kişi gözaltına alındı

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Hizmet hareketine yönelik Ankara merkezli operasyonda 65 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 87 kişiden 47'si gözaltına alındı.


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