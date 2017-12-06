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Ankara'da 65 adrese operasyon
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Ankara'da 65 adrese operasyon
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06 Aralık 2017 11:22
Ankara'da 65 adrese operasyon
Ankara merkezli operasyonda 65 adreste arama yapıldı. 47 kişi gözaltına alındı
SHABER3.COM
Hizmet hareketine yönelik Ankara merkezli operasyonda 65 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 87 kişiden 47'si gözaltına alındı.
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