Ankara Vergi dairesinde patlama: Sabotaj ihtimali yüksek

Başkentte Çukurambar semtindeki Ankara Vergi· Dai·resi· Başkanlığının kazan dai·resi·nde patlama meydana geldi.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, patlamayla ilgili şunları kaydetti:





"İlk belirlemelere göre doğalgaz kazanında patlama oluyor. Şu anki tespitlere göre ölü, yaralı yok. Mesai bitmiş, içeride kimsenin olmadığı bir yer. Şu anda ekipler, tedbir amaçlı içeriyi kontrol ediyor. Ben de olay yerine geçeceğim."





Öte yandan patlama nedeniyle binanın 2 katında büyük çapta hasar oluştu.



