Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Vergi dairesinde patlama: Sabotaj ihtimali yüksek /01 Şubat 2018 23:38

Ankara Vergi dairesinde patlama: Sabotaj ihtimali yüksek

Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında patlama meydana geldi. Ankara Valisi Topaca, sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.

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Başkentte Çukurambar semtindeki Ankara Vergi· Dai·resi· Başkanlığının kazan dai·resi·nde patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, patlamayla ilgili şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre doğalgaz kazanında patlama oluyor. Şu anki tespitlere göre ölü, yaralı yok. Mesai bitmiş, içeride kimsenin olmadığı bir yer. Şu anda ekipler, tedbir amaçlı içeriyi kontrol ediyor. Ben de olay yerine geçeceğim."

Öte yandan patlama nedeniyle binanın 2 katında büyük çapta hasar oluştu.

Topaca, incelemelerin ardından patlamanın sebebinin kısa sürede netleştirileceğini vurguladı.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Kaya ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ankara Valisi Topaca, "Devam eden çalışmalarımızda doğalgaz ihtimali azaldı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Ancak henüz yüzde 100 sabotaj tespiti yapılmış değil. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları devam ettiriyorlar. İlerleyen saatlerde kesin sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.
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