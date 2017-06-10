Ankara Valiliğinden sivillere silah dağıttık itirafı...

Ankara Valiliği, Hürriyet'te yayımlanan, Mustafa Maraş isimli şahsın MP-5 model bir makineli tabanca ile cinayet işlediğini ve silahın 15 Temmuz’da emniyet tarafından dağıtıldığını içeren habere ilişkin açıklamada bulundu.







15 Temmuz gecesi Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan’ın sorumluları beklenmeden İl Emniyet Müdürlüğü’nün silah depolarının kapılarının kırılarak uzun namlulu silahların ve mühimmatının personele dağıtılması emrini verdiğinin belirtildiği açıklamada, 15 Temmuz gecesi yapılan silah ve mühimmat dağıtımı şöyle anlatıldı:





“Bu talimat doğrultusunda sadece Ankara Emniyet Müdürlüğü mensuplarına personelin kimliği kontrol edildikten sonra yazılı olarak zimmet kaydı tutulmaksızın silah-mühimmat dağıtımı yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğünün deposunda bulunan silahlara ilave olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nden kamyon ile gönderilen silah ve mühimmatta aynı yöntemle dağıtılmıştır. Dağıtım işlemleri, uçak, helikopter ve zırhlı araçların silahlı saldırıları altında; elektrikleri kesilmiş, su boruları patladığı için su dolan alanlarda yapılmıştır. Bu durum, tutanaklarla tespit edilmiştir. 16 Temmuz 2016 günü 16.30 ve 17.00 saatleri arasında tanzim edilen tutanaklarda dağıtım işleminin Emniyet Teşkilatı mensuplarına kimlik kontrolü yapılarak yapıldığı özellikle belirtildiği görülmüştür.”





15 Temmuz Darbe Girişimi’nin akamete uğratılmasının ardından dağıtılan silahların toplandığının ve yapılan sayımda bir adet MP-5 silahının eksik olduğunun anlaşıldığının bildirildiği açıklamada, “Bu durum tutanakla tespit edilerek ülke genelinde aranması için ilgili birimler bilgilendirilmiştir. 21 Eylül 2016 tarihli Birgün Gazetesi’nde ‘15 Temmuz’da Emniyet Sivillere Silah Dağıttı mı’ başlıklı haberi üzerine, sivillere silah dağıtılmadığı Ankara Valiliği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü web sitelerinde kamuoyuna açıklanmıştır. Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun aynı içerikli soru önergesine 27 Ekim 2016; Batman Milletvekili Saadet Becerikli’nin soru önergesine ise 20 Nisan 2017 tarihli cevabi yazılarda 15 Temmuz’da sivillere silah dağıtılmadığı tekraren bildirilmiştir” denildi.





‘HENÜZ BULUNAMAYAN SİLAHLAR ARASINDA MP-5 VAR'

Ankara Valiliği, Mustafa Maraş isimli şahsın işlediği cinayette MP-5 model silah kullandığını ve bu silahın 15 Temmuz’da emniyet tarafından dağıtıldığını öne sürdüğünü anımsatarak, şunları söyledi:





“Bu silahın MP-5 makinalı tabanca olduğu iddia edilmekle beraber, soruşturmayı yapan Jandarma görevlilerince günümüze kadar şüphelinin sakladığını iddia ettiği yerde bulunamadığı anlaşılmıştır. 15 Temmuz 2016 günü Emniyet Teşkilatı mensuplarına dağıtılıp, henüz bulunamayan silahlar arasında sadece bir (1) adet MP-5 makinalı tabanca bulunmaktadır. Bu silahın, darbe kalkışmasına karşı koyulmasında şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa’nın şehit olduğu esnada yanında bulunduğu 25 Temmuz 2016 tarihli tutanak ile tespit edilmiştir.