Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Üniversitesi'nin 40 yıllık ‘İnsan Hakları Merkezi’ kapatıldı /18 Kasım 2017 10:04

Ankara Üniversitesi'nin 40 yıllık ‘İnsan Hakları Merkezi’ kapatıldı

Ankara Üniversitesi'nin (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) bünyesinde çalışma yürüten İnsan Hakları Merkezi (İHM) kapatıldı.

SHABER3.COM

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İnsan Hakları Merkezi kapatıldı. Kapatma haberini akademisyen Kerem Altıparmak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu. Altıparmak paylaşımında, "21 yıl önce kapısından ilk kez girdiğim, 40 yıl hizmet vermiş Türkiye akademisinin yüz akı SBF İnsan Hakları Merkezi kapatıldı. Tabelasını kendi ellerimizle söktük. İnsan hakları mücadelemiz tabii ki bitmedi, her zaman doğruyu savunacağız!" dedi.

İnsan Hakları Merkezi 1978 yılında kurulmuştu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Merkezi (İHM), 1978 yılında kurulmuştur. İHM ilk etkinliğini, 1979 yılında, sekiz ülkenin (Bulgaristan, Irak, İran, Romanya, SSCB, Suriye, Yugoslavya ve Yunanistan) uzmanlarının katılımıyla düzenlediği bir uluslararası bilimsel toplantı ile gerçekleştirmiş ve anılan ülkelerin üniversiteleri arasında insan hakları alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı yapmıştır. İHM daha sonra, UNESCO’nun desteğiyle, 1980 yılında “İnsan Hakları Eğitimi Sorunları ve Uluslararası Kuruluşların Rolü” başlıklı bir Kolokyum gerçekleştirmiştir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara Üniversitesi'nin 40 yıllık ‘İnsan Hakları... Sonraki Haber >>

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Rahip Brunson'un kızı: Babam ihanete uğramış hissediyor

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

Erdoğan: Ne notası müzik notası mı?

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Fatma Öğretmenin çığlığı...

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Cebri Hicretin kıymetini bilin!

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bir kapıyı kapatan Allah başka kapıyı açar

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Bu Zulüm Döneminden Nasıl Çıkılır?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Siz Afganistan'a savaş açtığınızda biz 'kanıt var mı' diye sorduk mu?

Irak'ta şiddetli deprem

Irak'ta şiddetli deprem
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:09:09