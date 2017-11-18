Ankara Üniversitesi'nin 40 yıllık ‘İnsan Hakları Merkezi’ kapatıldı

İnsan Hakları Merkezi 1978 yılında kurulmuştu





Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Merkezi (İHM), 1978 yılında kurulmuştur. İHM ilk etkinliğini, 1979 yılında, sekiz ülkenin (Bulgaristan, Irak, İran, Romanya, SSCB, Suriye, Yugoslavya ve Yunanistan) uzmanlarının katılımıyla düzenlediği bir uluslararası bilimsel toplantı ile gerçekleştirmiş ve anılan ülkelerin üniversiteleri arasında insan hakları alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı yapmıştır. İHM daha sonra, UNESCO’nun desteğiyle, 1980 yılında “İnsan Hakları Eğitimi Sorunları ve Uluslararası Kuruluşların Rolü” başlıklı bir Kolokyum gerçekleştirmiştir.