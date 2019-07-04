Ankara tren kazasının nedeni açıklandı: Acele açıldı

Ankara'da 13 Aralık 2018 tarihinde dokuz kişinin hayatını kaybettiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin soruşturmada görevlendirilen bilirkişiler, 10 klasör soruşturma dosyasını inceleyerek, raporlarını tamamladı. Raporda anlatılan temel sebepler Erdoğan ve AKP iktidarının seçim ve hizmet şovları için inşaatları hızlandırıp aceleye getirmesini hatırlattı.





'PROJE TAMAMLANIP AÇILSAYDI, KUSUR OLMAYACAKTI'





Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Savcılığa sunulan raporda kazanın 3 '‘kök’' nedeni bulunduğu belirtildi. Raporda, “Yolun imalatı vaktinde tamamlanmamış, proje kapsamı bitmemiş ve gerekli zaman tanınmadan işletmeye açılmıştır. Ankara Sincan hızlı tren hattını imalat tamamlanmadan ERTMS/ETCS sistemi gerekleri olmadan işletmeye açtığı için TCDD Genel Müdürü İsa A. kusurludur. Kazanın birinci kök nedeni hattın eksilikler olduğu halde açılması, diğer bir ifadeyle, hattın açılması için acele edilmesidir. Eğer hat projede belirtildiği şekilde tamamlanıp açılsaydı, bu raporda dile getirilen hiçbir kusur olmayacak ve kimse kusurlu bulunmayacaktı” denildi.





'YANLIŞ TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ KURULDU'





Trafik yönetim sistemine de dikkat çekilen raporda, yanlış bir trafik yönetim sistemi kurulmasının kazanın ikinci kök nedeni kanaati oluşturduğu belirtildi.





'MANEVRALARIN DOĞUDAN BATIYA ALINMASI'





Raporda, YHT manevralarının doğudan batıya kaydırılmasından 4 gün sonra kaza meydana geldiği de hatırlatılarak “Manevraların doğudan batıya alınması kazanın üçüncü kök nedenidir” değerlendirilmesi yapıldı. Raporda, “Gerekli tedbirleri almayan kusurlular araştırılmalıdır. Bu nedenle TCDD Genel Müdürü EKAY Daire Başkanı Tuna A. kusurludur” tespiti de yapıldı.