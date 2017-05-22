Samanyolu Haber /Gündem / Ankara şu ana kadar Gülen'le ilgili kanıt sunmadı /22 Mayıs 2017 12:38

Ankara şu ana kadar Gülen'le ilgili kanıt sunmadı

"Amerika'nın sesi'ne konuşan Türkiye uzman Soner Çağaptay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ABD ziyaretinde Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 15 Temmuz'la bağlantısı olduğuna dair tek somut delil ortaya koyamadığını söyledi.

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Amerika'nın sesi internet sitesindeki haber şöyle:

Washington Türk-Amerikan ilişkileri açısından hareketli bir haftayı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Başkanı Donald Trump ilk kez Beyaz Saray'da biraraya geldi.

Erdoğan'ın masaya getirdiği ana konular Amerika'nın YPG'ye silah yardımı kararı ve Fethullah Gülen'in iade süreciydi. Ama Amerikan medyasında en çok Türkiye Büyükelçiliği önündeki kavga görüntüleri haber oldu.

Peki Erdoğan Washington'dan istediklerini alarak mı döndü? Kritik buluşmadan ne sonuçlar çıktı? Türk-Amerikan ilişkilerini bundan sonra nasıl bir seyir bekliyor? Bu soruları Washington'da Türkiye uzmanı Soner Çağaptay'a sorduk.

"ABD Gülen konusunda henüz ikna olmadı"

Çağaptay, Amerika’nın 15 Temmuz darbe girişimini Türk hükümetinin iddia ettiği gibi Fethullah Gülen’in idare ettiği konusunda henüz ikna olmadığı görüşünü de dile getirdi.

“Benim duyduğum kadarıyla Ankara şu ana kadar Washington'a Fethullah Gülen'in şahsen darbeyi idare ettiğine dair bir kanıt sunmadı. İşte bu kanıtın olmadığı durumda, her ne kadar Gülen hareketinin başındaki kişi olsa bile, Amerikan mahkemeleri o bire bir kanıtı görmedikleri takdirde iade konusunda olumlu karar vermeyecekler. Şunu söyleyebiliriz; ‘Eğer Amerikan hükümeti bu iade davasını mahkemeye sevkederse, zaten mahkemeye sevkedilmesi konusunda, mahkemeden iyi karar çıkacağı konusunda bir imajı vardır diyebiliriz. Yani o aşamaya gelmediğimiz için demek ki Amerikan hükümeti ikna olmuş değil diyebiliriz şu anda.”
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