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Ankara sabah saatlerinden sonra yine depremle sarsıldı
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Ankara sabah saatlerinden sonra yine depremle sarsıldı
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20 Ağustos 2019 22:50
Ankara sabah saatlerinden sonra yine depremle sarsıldı
Merkez üssü Kahramankazan ilçesi olan 3.4 büyüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Ankara, sabah saatlerindeki depremin ardından akşam saatlerinde de yine depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.11’de merkez üssü Ankara’nın Kazan ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 7.06 kilometre altında meydana gelen deprem Ankara’nın birçok ilçesinde hissedildi.
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