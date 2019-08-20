Ankara sabah saatlerinden sonra yine depremle sarsıldı





Yerin 7.06 kilometre altında meydana gelen deprem Ankara’nın birçok ilçesinde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.11’de merkez üssü Ankara’nın Kazan ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.