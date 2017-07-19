Ankara o iddiayı konuşuyor

Dünya Gazetesi’nden Canan Sakarya’nın haberine göre; 16 Nisan referandumunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte gündeme gelen kabine değişikliği bir kez daha AKP kulislerini hareketlendirdi.







Kulislere göre, kabinedeki revizyon bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek. En önemli değişikliğin ise ekonomi yönetiminde olacağı ifade ediliyor. Ekonomi yönetimi için AKP kulislerinde Ali Babacan'ın ismi yeniden geçiyor. Ayrıca doğrudan vatandaşa dönük önemli icracı bakanlıklarda da değişikliğe gidileceği dile getiriliyor.





Öte yandan, Hükümet sözcülüğünde de yeni bir görevlendirmenin gündemde olduğu belirtiliyor. Kabine değişikliği, AK Parti kongresinin yapıldığı 21 Mayıs'tan bu yana kulislerde en çok konuşulan konu olurken, bu kez revizyona kesin gözüyle bakılıyor. Hükümetin yıl sonuna kadar olan 180 günlük yol haritasını ortaya koyacağı eylem planı açıklanmadan önce kabinedeki revizyonun gerçekleştirileceği ve yola yeni isimlerle devam edileceği dile getiriliyor.





‘EN GENÇ BAKANDI'





AKP’nin kurucu üyelerinden olan Babacan, 2002’de kurulan 58. Hükümette ekonomiden sorumlu devlet bakanı oldu. Kabinenin en genç bakanı olarak önemli bir görevi üstlenen Babacan, 2007 yılında Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı koltuğunu Ahmet Davutoğlu’na devredip bu kez Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak ekonominin dümenine geçti. 2 yıllık Dışişleri Bakanlığı dönemi dışında hep ekonominin başında oldu. Bütçe disiplini, Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılması, IMF’ye olan borçların sıfırlanması, para politikalarının belirlenmesinde Merkez Bankası’nın bağımsız bir enstrüman olarak kullanılması, başarılı uygulamaları olarak dikkat çekti.

1 Kasım seçimlerinde adaylık başvurusu bile yapmadığı ancak son dakikada Partisi tarafından Ankara 1. Bölgeden aday gösterildiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Yeniden ekonomi yönetiminde yer alması beklenen Babacan, o dönem Davutoğlu kabinesinde yer almadı. Halen sade bir milletvekili olarak siyasete devam eden Ali Babacan’ın, Abdullah Gül ekolünden geldiği biliniyor. Babacan’ın kabinede yer bulup bulmayacağını önümüzdeki günler gösterecek.