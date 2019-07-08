Ankara’da yapımı süren Şehir Hastanesi, adliye mi oluyor?

Ankara’da kulisler hareketli.





Kabine değişikliği beklentisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi beklentilerin oluştuğu ortamda bürokraside de bir dizi düzenlemeler yapmaya başladı. Geçen haftadan bu yana Resmi Gazete’de hemen her sabah yeni bir atama kararnamesi yayımlanıyor.





Kulislerdeki hareketlilik sadece bununla sınırlı değil kuşkusuz. Yapılıp edilenler, atılan atılmayan adımlarla ilgili de çok sayıda iddia ortaya atılıyor.





Bunlardan birisi de Etlik’te yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatıyla ilgili.





Ankara’da şehir hastanelerinin ilki Bilkent’te hizmete açılmıştı. Hastaneden henüz tam randıman alınmış değil. Doluluk oranının yakalanamamış olması bazı işletme sorunlarını da beraberinde getiriyor.





Hal böyle olunca Etlik’te devam eden başkentin ikinci şehir hastanesinin geleceği tartışılıyor.





Henüz fazlaca dillendirilmeye başlanmasa da Etlik Şehir Hastanesi için yeni bir proje üzerinde çalışıldığı başkent kulislerine yansıdı.





İddia ilginç, şehir hastanesi olarak yapılan projenin değiştirileceği, Etlik sağlık kampüsünün Ankara’nın yeni adliye binası olacağı söyleniyor.





Ankara Adliyesi, 90’lı yılların başında ‘yer yetmezliği’ nedeniyle Anafartalar’daki tarihi binadan Sıhhıye’deki şimdi kullanılan binaya taşınmıştı.





Açıldığı dönemde “Ortadoğu ve Balkanların en büyük adliye binası” olarak tanımlanan bina, günümüzde yetersiz kalınca adliyenin bazı birimleri kent içinde farklı binalarda dağınık biçimde hizmet vermeye başladı.





Bu durum günlük hayatta zorluk oluşturdu kuşkusuz.





Cemil Çiçek’in Adalet Bakanı, Melih Gökçek’in de Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Toptancı Hali arazisinin yeni adliye binası yapılması için Adalet Bakanlığı’na devredilmesiyle ilgili çalışma başlatılmıştı.





Ancak ne olduysa, o proje bir türlü uygulamaya geçirilemedi.





Kulislere yansıyan bilgilere göre, Etlik Şehir Hastanesi’nin Ankara Adliyesi yapılması için hazırlanan proje değişikliği dosyası, Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmiş durumda.





Malum, şehir hastaneleri projesinin fikir babası Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda fazlasıyla hassas olduğu biliniyor.





Erdoğan’ın masasındaki dosyalar hayli kabarık.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yeni proje için ne talimat vereceği henüz belli değil.





(t24.com.tr)



