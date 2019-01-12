Ankara’nın 90'lardaki hastalığı geri döndü Hava kirliliği sınırı 254 defa aşıldı

Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Erkin Etiket, Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut ve Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Boyacı, düzenlenen ortak basın toplantısında Ankara’nın havasının insan sağlığını tehdit ettiğine dikkati çekti.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi ölçüm istasyonlarının verilerinin Ankara’nın havasının kirli olduğunu ispatladığının vurgulandığı toplantıda, “2018 yılında hava kirliliği ile ilgili sınır değer 254 defa aşıldı. Ankaralıların sağlığı tehdit altındadır. Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi kirliliğe son verecek önlemleri almalıdır” denildi.





“TEHDİT EDİCİ BOYUTTA”





Ankara Tabip Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile Ankara Barosu’nun ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:





“Meslek kuruluşlarımızın Ankara’daki hava kirliliği değerlerinin halk sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığına ilişkin saptamaları yıllardır basın açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Ankara’nın havasının kirli olduğunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ölçüm istasyonlarındaki resmi verileri ortaya koymaktadır. Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesini acil önlemler almaya davet ediyoruz. Ne yazık ki yazılan bir kaç resmi yazı dışında bugüne kadar yapılan bir çalışma ve alınmış herhangi bir önlem bulunmamaktadır.”









EN KİRLİ SEMT SIHHİYE

Açıklamada, Ankara’nın 2018 yılı hava kalite karnesine ilişkin şu notlar paylaşıldı:





>> Partikül Madde 10 (PM10) kirleticisine ait sınır değer (100 µg/m3) 2018 yılında tam 254 defa aşılmıştır.





>> Partikül Madde 10 (PM10) kirleticisine ait uyarı eşiği (260 µg/m3) 2018 yılında tam 31 defa aşılmıştır.





>>Ağustos hariç yılın bütün aylarında çeşitli oranlarda hava kirliliği yaşanmıştır.





>> 2018’de en fazla kirlilik Mart ayında yaşanmıştır. Sınır değer Mart 2018’de 71 defa aşılmıştır.





>> Ankara’nın havası en kirli olan semti Sıhhiye’dir. Sıhhiye’yi Keçiören ve Kayaş izlemektedir.