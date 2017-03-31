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31 Mart 2017 08:28
Ankara Merkezli cadı avı
Ankara merkezli operasyonda 18 ilde 98 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
SHABER3.COM
KHK ile kapatılan eğitim kurumlarına yönelik Ankara merkezli operasyonda 18 ilde 98 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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