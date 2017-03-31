Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Merkezli cadı avı /31 Mart 2017 08:28

Ankara Merkezli cadı avı

Ankara merkezli operasyonda 18 ilde 98 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

KHK ile kapatılan  eğitim kurumlarına yönelik Ankara merkezli operasyonda 18 ilde 98 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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