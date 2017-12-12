Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Kulislerini karıştıran söylenti 'Başbakan Yıldırım, görevini bırakabilir' /12 Aralık 2017 19:18

Ankara Kulislerini karıştıran söylenti 'Başbakan Yıldırım, görevini bırakabilir'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmeleri sürerken kulislerde kabine değişikliği yapılabileceği ve Başbakan Binali Yıldırım'ın görevini bırakabileceği iddia edildi.

SHABER3.COM

Ankara kulislerinde konuşulan kabine değişikliği ile ilgili kulisler t24.com Hülya Karabağlı köşesinde aktardı 

Kulislerde ayrıca, bir önceki kabine değişikliğiyle ilgili olarak "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istediği gibi olmadı" yorumları yapıldı. Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilmesinin kesinleşmesi durumunda görevini bırakacağı ileri sürüldü. 

“MHP, öyle birkaç bakanlık falan kabul etmez”

2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için AKP ve MHP arasında nasıl bir ittifak şekilleneceği ise merak konusu oldu. MHP kulislerinde, böyle bir ittifakın, yalnızca "birkaç bakanlık" karşılığında gerçekleşmeyeceği, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "sıkı bir pazarlık yapacağı" konuşuluyor. 

Tek çatı altında partilerin tüzel kişiliklerini koruyarak seçime girebileceğine dair düzenlemenin, yakın zamanda yapılması bekleniyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara Kulislerini karıştıran söylenti 'Başbakan Yıldırım,... Sonraki Haber >>

IŞİD bombacısı beraat etti...

IŞİD bombacısı beraat etti...

ABD'den aylar sonrasına randevu

ABD'den aylar sonrasına randevu

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

AKP'li Elitaş Man Adası belgelerini yalanlayamayınca Meclis kürsüsünden yırttı!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Yıldırım MİT'in 17 Aralık'tan aylar önce Zarrab konusunda uyardığını kabul etti!

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

Cem Küçük Cemaat mensuplarının işkenceyle sorgulanıp öldürülmesini istedi

İzmir Cezaevide işkence...

İzmir Cezaevide işkence...

Türkiye'de bebekler cezaevinde

Türkiye'de bebekler cezaevinde

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

ABD’nin Kudüs kararına tepki sürüyor

Asimilasyon değil Entergrasyon

Asimilasyon değil Entergrasyon

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi

Dumanlı: Babacan kendi eliyle Süleyman Aslan'ı görevlendirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:10:56