Samanyolu Haber /Gündem / Ankara kulislerini hareketlendiren iddia... Özhaseki adaylıktan çekilecek /04 Şubat 2019 00:13

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia... Özhaseki adaylıktan çekilecek

AKP’nin yaptırdığı son anketlerin tamamında Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki’nin 7-8 puan önünde çıktı. Özhaseki’nin, yerine Süleyman Soylu’nun aday olabileceği belirtiliyor.

SHABER3.COM


Seçim sonuçları en çok merak edilen illerin başında gelen Ankara’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ankara’da yapılan son 8 anketin tamamında İYİ Parti-CHP iş birliğinin adayı Mansur Yavaş’ın 7-8 puan önde çıkması AKP’nin tüm hesaplarını alt üst etti.AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Özhaseki’nin, özellikle milliyetçi kesimden neredeyse hiç oy alamadığı kaydediliyor.Başkentte oyları belirleyecek en kilit seçmen kitlesi olarak görülen milliyetçilerin Özhaseki yerine Mansur Yavaş üzerinde birleşmesi, AKP Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda uzun mesailerin yapılmasına yol açıyor.

ÖZHASEKİ’NİN YERİNE SOYLU MU GELİYOR?

Özhaseki’nin seçim kampanyası için büyük harcamalar yapılmasına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bizzat süreçle ilgilenmesine rağmen istenilen oy oranı bir türlü yakalanamadı. Geçtiğimiz hafta içinde hükümete yakınlığıyla bilinen Optimar ve ORC gibi anket firmalarının “Yavaş şu anda 6 puan önde ve fark açılıyor” şeklinde açıklama yapmaları dikkat çekmişti.Bu gelişmelerden sonra AKP’de yeni bir formül üzerinde duruluyor. Buna göre, Mehmet Özhaseki sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekilecek. Özhaseki’nin yerine ise milliyetçi oylara daha fazla hitap edebileceği hesaplanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aday gösterilecek.Bu plana karşı çıkan bazı AKP’li yöneticilerin, “Seçimlere bu kadar kısa bir süre kala aday değişikliğine gitmek yenilgiyi kabul ettiğimizi resmen ilan etmektir” diyerek, Erdoğan’a şikayette bulundukları ifade ediliyor.

SOYLU MİLLİYETÇİ SÖYLEMLERİNİ ARTIYOR

AKP’ye geçtiği ilk yıllarda milliyetçili söylemleri hiç kullanmayan ve çözüm sürecinin en ateşli savunucularından biri olan Süleyman Soylu’nun son zamanlardaki konuşma dili de dikkat çekiyor.HDP’li eski vekillere ve terör örgütü PKK’ya yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan Soylu, Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesiyle ilgili söylemlerine de ara vermiş durumda.Tüm bu gelişmeler Ankara’da ilerleyen günlerde sıcak gelişmeler olacağına işaret ediyor. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara kulislerini hareketlendiren iddia... Özhaseki adaylıktan... Sonraki Haber >>

Karları temizlerken çatıdan düştü

Karları temizlerken çatıdan düştü

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı

Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi

Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi

'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'

'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'

Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti

Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndü

Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndü

Cumhurbaşkanı konuşurken platform çöktü

Cumhurbaşkanı konuşurken platform çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:48:14