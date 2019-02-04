Ankara kulislerini hareketlendiren iddia... Özhaseki adaylıktan çekilecek





Seçim sonuçları en çok merak edilen illerin başında gelen Ankara’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.





Ankara’da yapılan son 8 anketin tamamında İYİ Parti-CHP iş birliğinin adayı Mansur Yavaş’ın 7-8 puan önde çıkması AKP’nin tüm hesaplarını alt üst etti.AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Özhaseki’nin, özellikle milliyetçi kesimden neredeyse hiç oy alamadığı kaydediliyor.Başkentte oyları belirleyecek en kilit seçmen kitlesi olarak görülen milliyetçilerin Özhaseki yerine Mansur Yavaş üzerinde birleşmesi, AKP Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda uzun mesailerin yapılmasına yol açıyor.





ÖZHASEKİ’NİN YERİNE SOYLU MU GELİYOR?





Özhaseki’nin seçim kampanyası için büyük harcamalar yapılmasına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bizzat süreçle ilgilenmesine rağmen istenilen oy oranı bir türlü yakalanamadı. Geçtiğimiz hafta içinde hükümete yakınlığıyla bilinen Optimar ve ORC gibi anket firmalarının “Yavaş şu anda 6 puan önde ve fark açılıyor” şeklinde açıklama yapmaları dikkat çekmişti.Bu gelişmelerden sonra AKP’de yeni bir formül üzerinde duruluyor. Buna göre, Mehmet Özhaseki sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekilecek. Özhaseki’nin yerine ise milliyetçi oylara daha fazla hitap edebileceği hesaplanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aday gösterilecek.Bu plana karşı çıkan bazı AKP’li yöneticilerin, “Seçimlere bu kadar kısa bir süre kala aday değişikliğine gitmek yenilgiyi kabul ettiğimizi resmen ilan etmektir” diyerek, Erdoğan’a şikayette bulundukları ifade ediliyor.





SOYLU MİLLİYETÇİ SÖYLEMLERİNİ ARTIYOR





AKP’ye geçtiği ilk yıllarda milliyetçili söylemleri hiç kullanmayan ve çözüm sürecinin en ateşli savunucularından biri olan Süleyman Soylu’nun son zamanlardaki konuşma dili de dikkat çekiyor.HDP’li eski vekillere ve terör örgütü PKK’ya yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan Soylu, Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesiyle ilgili söylemlerine de ara vermiş durumda.Tüm bu gelişmeler Ankara’da ilerleyen günlerde sıcak gelişmeler olacağına işaret ediyor.



