Ankara, Kayseri ve Konya’da cadı avı: 152 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu iddia edilen, tamamı ihraç edilmiş ve açıkta olan Ankara Üniversitesi personeli 31 kişi hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı.







Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturmada ise, ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları öne sürülen çeşitli meslek gruplarına mensup 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.





Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatında soruşturma kapsamında ise bugüne kadar 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na yapılan operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda 2’si kıdemli yüzbaşı, 13’ü, üsteğmen, 6’sı teğmen olmak üzere 21 subay hakkında ‘Anayasa’yı ihlal, Yasama organlarını engellemeye teşebbüs etmek, Hükümete karşı isyan, Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine bugün polis tarafından eş zamanlı operasyon 14 asker gözaltına alındı.