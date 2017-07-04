Samanyolu Haber /Gündem / Ankara, Kayseri ve Konya’da cadı avı: 152 gözaltı kararı /04 Temmuz 2017 15:33

Ankara, Kayseri ve Konya’da cadı avı: 152 gözaltı kararı

Ankara, Kayseri ve Konya'da Gülen hareketi mensubu olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Ankara Üniversitesi'nde görevli 31 kişi, Kayseri'de ByLock kullandıkları öne sürülen 100 kişi ve Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 21 subay hakkında gözaltı çıkarıldı.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu iddia edilen, tamamı ihraç edilmiş ve açıkta olan Ankara Üniversitesi personeli 31 kişi hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturmada ise, ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları öne sürülen çeşitli meslek gruplarına mensup 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatında soruşturma kapsamında ise bugüne kadar 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na yapılan operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda 2’si kıdemli yüzbaşı, 13’ü, üsteğmen, 6’sı teğmen olmak üzere 21 subay hakkında ‘Anayasa’yı ihlal, Yasama organlarını engellemeye teşebbüs etmek, Hükümete karşı isyan, Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine bugün polis tarafından eş zamanlı operasyon 14 asker gözaltına alındı.
<< Önceki Haber Ankara, Kayseri ve Konya’da cadı avı: 152 gözaltı kararı Sonraki Haber >>

Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale

Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale

Kuvvet Haktadır, Haklı insaflıdır...

Kuvvet Haktadır, Haklı insaflıdır...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Bu baş eğilmeyecektir....

Bu baş eğilmeyecektir....

15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:20:37