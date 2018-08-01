Ankara itfaiyesinde cinsel istismar skandalı

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Ankara Büyükşehir İtfaiye Dairesi’nde bir aylık staja giden meslek lisesindeki kız öğrencilerin cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında suçlamalar bulunan daire başkanı C.S., istasyon müdürü N.K. ve merkezde görevli amir H.Y., 23 Temmuz tarihinde açığa alındı.







Teftiş Kurulu Başkanlığı, soruşturma kapsamında stajyer öğrenciler ile öğretmenleri ve arkadaşlarının da bilgilerine başvurdu. Teftiş Kurulu Başkanlığı, soruşturma kapsamında görevden alınan daire başkanı ile istasyon müdürü ve amirin de savunmasını alacak.





ATTIKLARI MESAJLAR DOSYAYA GİRDİ





Soruşturma dosyasına ayrıca Daire Başkanı C.S. ile amir H. Y.’nin stajyer öğrencilerle mesajlaşmaları da girdi. Bu mesajlarda cinsel içerikli paylaşımlar bulunduğu iddia edildi.





DOSYADAN: ÖĞRETMEN, CİNSEL İSTİSMARA ŞAHİT OLDU







Soruşturma dosyasına giren suçlamalardan biri de H. Y.’nin bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulunmasına, öğretmeninin şahit olduğu iddiası. Öğretmenin bu istismar iddiasını öğrencinin rehber öğretmenine anlattığı, bu olayla ilgili de tutanak tutulduğu kaydedildi.





'SAMİMİ BİR ORTAMIMIZ VAR, ÇEKEMEYENLER OLABİLİR'





Soruşturma kapsamında açığa alınan İtfaiye Daire Başkanı C.S., suçlamaları reddederek şunları söyledi:





“Şerefimle temin ederim ki böyle bir şey yok. Bu bir komplo, bir dedikodu. Açığa alındığıma dair bana yazı tebliğ edildi. Ancak soruşturmanın içeriğini bilmiyorum. Henüz savunmamı almadılar. Kurumum için her şeyi yaptım, makam odamda oturmayan bir başkanım, sürekli personelimle, öğrencilerimle iç içeyim. Samimi bir ortamız var, bunları çekemeyenler olabilir.”