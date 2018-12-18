Samanyolu Haber /Gündem / 'Ankara gazetecileri bilir, 17 Aralık'ta Erdoğan, polisler gelirse vurun dedi' /18 Aralık 2018 16:53

'Ankara gazetecileri bilir, 17 Aralık'ta Erdoğan, polisler gelirse vurun dedi'

Gazeteci Adem Yavuz Arslan, 17 Aralık Yolsuzluk operasyonunun ertesi günü 18 Aralık’ta yolsuzluk operasyonunu yapan polisler için vur emri verildiğini söyledi

SHABER3.COM

Bold Medya yayınında konuşan Aslan, “Reza Zarrab’a işadamı diyeceksek, işi rüşvetle siyasetçi, bürokrat, gazeteci satın almaktı ve bu sayede İran’ın paralarını aklama şeklindeki düzenin işlemesini sağlamaktı.” dedi.

ERDOĞAN YOLSUZLUK OPERASYONUNU YAPANLAR İÇİN VUR EMRİ VERDİ

Aslan şöyle konuştu: 

''17 Aralık günü Ankara’daydım ve ortalık fena karışmıştı. Erdoğan, Efgan Ala ve MİT Müsteşarıyla peş peşe toplantılar yapıyordu. Erdoğan olayın şokuyla, sıfırlama talimatları vs veriyor çocuklarına. Erdoğan o gün şöyle bir hamle yaptı. MİT Müsteşarı ve Efgan Ala ile toplantı halindeyken, Emniyet ve Jandarma’dan da yetkililer çağırdı ve ‘Ankara’ya İstanbul’dan birileri operasyon için gelirse izin vermeyin, gerekirse çatışın’ talimatı verdi.

Bürokratlar şaşırıyorlar, mahkeme kararıyla gelen polislerle nasıl çatışacaklar diye. Ankara’daki gazeteciler bilir bu olayı. Erdoğan 18 Aralık’ta çatışın talimatı verdi ve aynı talimatı İstanbul’da kendi evi için de vermişti.

Amerika’da görülen yargılamada Türkiye’nin milyonlarca dolara tuttuğu resmi avukatlar, yolsuzluk ve rüşveti kabul ettiler. Bu sırada arkalarında Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri de vardı. Yolsuzluğu kabul edenler Türkiye Cumhuriyeti devletinin avukatlarıydı. Dolayısıyla devlet yolsuzluğu kabul etti. Kaldı ki başka delile de gerek yok, bizzat aktör olan Reza Zarrab itirafçı olup herşeyi itiraf etti''

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Ankara gazetecileri bilir, 17 Aralık'ta Erdoğan, polisler... Sonraki Haber >>

Fabrikanın çatısı çöktü

Fabrikanın çatısı çöktü

Eski Başbakan'ın korumaları kameramanı dövdü

Eski Başbakan'ın korumaları kameramanı dövdü

Çantası uçağa alınmayan yolcu havaalanını birine kattı

Çantası uçağa alınmayan yolcu havaalanını birine kattı

Otoparkta tartıştığı adamı ezmeye çalıştı

Otoparkta tartıştığı adamı ezmeye çalıştı

Ademiyattaki Sır veya çeşit çeşit adamlar

Ademiyattaki Sır veya çeşit çeşit adamlar

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı

Trabzonsporlular GS Store'a saldırdı

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

Cemaate ölüm fetvası veren %20'ci rektör Akgündüz'den skandal sözler

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

İngiltere'ye gönderilen Belge UYAP kaynaklı

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Sarı Yelekliler eylemi İngiltere'ye sıçradı!

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi

Almanya'da Cem Özdemir'in AFD'ye karşı yaptığı konuşma yılın konuşması seçildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:48:55