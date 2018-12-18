'Ankara gazetecileri bilir, 17 Aralık'ta Erdoğan, polisler gelirse vurun dedi'

Bold Medya yayınında konuşan Aslan, “Reza Zarrab’a işadamı diyeceksek, işi rüşvetle siyasetçi, bürokrat, gazeteci satın almaktı ve bu sayede İran’ın paralarını aklama şeklindeki düzenin işlemesini sağlamaktı.” dedi.







ERDOĞAN YOLSUZLUK OPERASYONUNU YAPANLAR İÇİN VUR EMRİ VERDİ





Aslan şöyle konuştu:





''17 Aralık günü Ankara’daydım ve ortalık fena karışmıştı. Erdoğan, Efgan Ala ve MİT Müsteşarıyla peş peşe toplantılar yapıyordu. Erdoğan olayın şokuyla, sıfırlama talimatları vs veriyor çocuklarına. Erdoğan o gün şöyle bir hamle yaptı. MİT Müsteşarı ve Efgan Ala ile toplantı halindeyken, Emniyet ve Jandarma’dan da yetkililer çağırdı ve ‘Ankara’ya İstanbul’dan birileri operasyon için gelirse izin vermeyin, gerekirse çatışın’ talimatı verdi.





Bürokratlar şaşırıyorlar, mahkeme kararıyla gelen polislerle nasıl çatışacaklar diye. Ankara’daki gazeteciler bilir bu olayı. Erdoğan 18 Aralık’ta çatışın talimatı verdi ve aynı talimatı İstanbul’da kendi evi için de vermişti.





Amerika’da görülen yargılamada Türkiye’nin milyonlarca dolara tuttuğu resmi avukatlar, yolsuzluk ve rüşveti kabul ettiler. Bu sırada arkalarında Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri de vardı. Yolsuzluğu kabul edenler Türkiye Cumhuriyeti devletinin avukatlarıydı. Dolayısıyla devlet yolsuzluğu kabul etti. Kaldı ki başka delile de gerek yok, bizzat aktör olan Reza Zarrab itirafçı olup herşeyi itiraf etti''



