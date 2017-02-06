Ankara Gar'ı Katliamı planlayıcısı AKP üyesi çıktı

Ankara Katliamı davasının ikinci duruşması başladı. Katliamın planlayıcısı Halil İbrahim Durgun'un sanık eşi Esin Altıntuğ, patlayıcılarda parmak izi bulunan Metin Akaltın'ın ilk duruşmada reddettiği "Ebu Eymen" kod adını kullandığını kaydetti. "AK Parti üyeliğim vardı" diyen Altıntuğ'un tutuklanmasına karar verildi. Mahkemede usullere tamamen aykırı güvenlik önlemleri alındı. Bir sıra robocob jandarma, bir sıra polis dizildi.



DURGUN'UN EŞİ ESİN ALTUĞU DURUŞMA SALONUNDA





Duruşma ilk olarak katliamının planlayıcılarından Halil İbrahim Durgun’un tutuksuz yargılanan eşi Esin Altıntuğ'un ifadesine başlandı. Halil İbrahim Durgun’un kendisini patlatmasından sonra gözaltına alınan eşi Esin Altıntuğ, üzerinden 3 bin 170 TL ve 9 bin 461 dolar çıkmıştı.





Altıntuğ, eşi Halil İbrahim Durgun'a DAİŞ’in diğer yöneticileri tarafından komplo kurulduğunu ileri sürmüştü. Altıntuğ, şunları söyledi: "Halil İbrahim Durgun katliam sonrası giyim tarzını değiştirdi. Olaydan 1 hafta önce bana ulaşmaya çalıştı. Ölmeden 1 gün önce onunla görüştük. Durgun’un IŞİD üyesi olduğunu bilmiyordum. Görüştüğümüzde bana İstanbul’a gideceğini söyledi. Çok rahattı. İşim var dedi. İstanbul’a gideceği için kendisini aramamamı söyledi. O şehir dışına çıktığında ben babamın bağ evindeydim. Söylediğinden erken geldi. Çok rahattı, yeniden şehir dışına çıkacağını söyledi. Neredesin diye aradığımda sürekli geçiştirdi, geliyorum, dedi. Akşam yemek yapma dedi, AVM’ye gittik. Kendi tarzı olmayan kıyafetler aldı çok fazla. Tekrar gideceğini söyledi, daha sonra. Daha sonra bir süre görüşmedik. Durgun’un yanında çalışan Deniz isminde biri bana 1 hafta sonra mektup getirdi."





'BOMBA YELEĞİNİ GİYDİĞİNİ GÖRMEDİM'





Daha sonra Durgun'un motosikletle geldiğini ve kendisini yine davanın sanıklarından Metin Akaltın'ın evine yerleştirildiğini söyleyen Altıntuğ, "Evde haremlik-selamlık oturuyorduk. Bir sabah namazının ardına geldi. Sen mi yaptın, diye sordum. Yanıt vermedi. Bana kimlik ve pasaport çıkıyor. Akşam seni kardeşinin yanına bıraktıracağım, doğumunu yap, daha sonra seni de yanıma aldıracağım dedi. Bu arada Metin Akaltın’ı görmedim ama seslerini duyuyordum" diye konuştu.





Aynı günün akşamı Metin Akaltın ve Burak Ormanoğlu'nun markete gittiğini ve uzun süre gelmediğini aktaran Altıntuğ, "Daha sonra evin etrafında araba hareketliliği oldu. Halil üstünü değiştirmeye başladı. Balkona girip çıktı. Hiç sigara kullanmazdı, sigara kullanmaya başlamıştı. Ben yine ne olduğunu sordum. Yine yanıt vermedi. Bu sırada yoğunluk arttı. Evin etrafını polisler sardı. Halil beni ve çocuğumu Hatice Akaltın’ın odasına koydu. Eline silah vs. aldığını görmedim. O sırada polisler kapıyı kırmaya başladı. Sonra ateş sesi duydum ve patlama oldu. Ama Halil’in bomba yeleği giydiğini görmedim. Sadece en son elinde silah gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum" ifadelerinde bulundu.





'ESKİDEN ÇOK İÇER, GECE HAYATINI SEVERDİ'





Altıntuğ, Halil İbrahim Durgun'un eskiden çok fazla içki içtiğini belirterek, şöyle devam etti: "Gece hayatını seven bir adamdı. Çok içerdi. Daha sonra birden değişmeye başladı. Beni kapatmak istedi. Haremlik-selamlık takılıyordu. Sohbetlere başladı, evde sohbet veriyordu. Bana Mısır’a gideceğini söyledi. Sohbetlere Halil Alçay, Yakup Karaoğlu ve Resul demir de katılıyordu. Bunlar fıkıh üzerine dini sohbetleri. Mısırda bir Medresede eğitim alacağını söyledi. Mısır’a gitti 3 ay haber alamadım. Sonra çıktı geldi. Geldiğinde daha yumuşaktı. Eskisi kadar katı değildi."





'SANIK AKALTIN 'EBU EYMEN' ADINI KULLANIYORDU'





Altıntuğ, sanık Metin Akaltın'ın ilk duruşmada yaptığı savunmada kabul etmediği "Ebu Eymen" kod adını kullandığını söyledi. Altıntuğ, "Metin Akaltın’la diyafonda görüştüğümde, 'Ben Eymen' dedi. Kendisi Ebu Eymen ismini kullanıyordu. Onlar sohbet ederken ben ses kaydı almaya çalışıyordum. Eşim yakaladı beni" dedi.





Altıntuğ, sanık Akaltın'ın evinde bulunan ve içerisinde çok sayıda silah ve bomba malzemesi bulunan çanta içini de, "Metin Akaltın’ın evinde bulunan çantayı ben hiç görmedim. Bizim getirdiğimiz iddiasını kabul etmiyorum. Biz motorla geldik. Motorda ben çocuğumu tutuyordum" iddiasını öne sürdü.





'AK PARTİ ÜYELİĞİM VARDI'





Çapraz sorguda avukat Eylem Sarıoğlu'nun sorusu üzerine, sanık Altıntuğ, "Daha önce AK Parti üyeliğim vardı" dedi.





Çapraz sorgudan sonra tutuksuz yargılanan Altıntuğ'un tutuklanmasına karar verildi.