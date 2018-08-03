Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Garı katliamı davasında karar /03 Ağustos 2018 19:04

Ankara Garı katliamı davasında karar

Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı davasında karar açıklandı. 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 9 sanık ayrıca öldürmeye teşebbüsten 10 bin 557'şer yıl hapisle cezalandırıldı.

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Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili görülen davada karar verildi. Mahkeme heyeti 9 sanığa 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez, 'kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili görülen davada karar verildi. Mahkeme heyeti 9 sanığa 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez, 'kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.


SAVCININ MÜTALAASI

Cumhuriyet savcısının 12 Haziran'da sunduğu mütalaada, saldırının terör örgütü IŞİD adına gerçekleştirildiğine dikkati çekilerek, sanıklardan Abdülmutalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'un, "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Söz konusu sanıklar için ayrıca 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 11 bin 730'ar yıl hapis cezası istenmişti.
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