Ankara Emniyeti'nden taciz ile ilgili skandal cevap ! Taciz edilen eylemcinin babası KHK'lı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 16 Şubat Cumartesi günü eylem yapan bir kızı elle taciz eden polisi himaye edici bir açıklama yaptı.







Tutuklu avukatlara özgürlük eylemine katılan Üniversite öğrencisi Merve Demirel’in taciz edilmesi ile ilgili savunma yapan Emniyet'te göre genç kızın babası 2016 yılı ağustos ayında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmesi tacizi normalleştiriyor





Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında tacizde bulunan polisi memuru korunurken“Sosyal medyada ve basın kuruluşlarında habere konu olan yakalama işlemi esnasında, çekilen videolarda olay bütünü ile ele alınmayarak sadece bir kare üzerinden Türk Polis Teşkilatını kamuoyu nezdinde yıpratılmaya çalışılarak küçük düşürülmek istenmiştir.

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