Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Emniyeti'nden taciz ile ilgili skandal cevap ! Taciz edilen eylemcinin babası KHK'lı /18 Şubat 2019 22:24

Ankara Emniyeti'nden taciz ile ilgili skandal cevap ! Taciz edilen eylemcinin babası KHK'lı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Sakarya Caddesi’nde eyleme katılan bir üniversite öğrencisinin, gözaltına alındığı esnada bir polis tarafından tacize uğradığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 16 Şubat Cumartesi günü eylem yapan bir kızı elle taciz eden polisi himaye edici bir açıklama yaptı.

Tutuklu avukatlara özgürlük eylemine katılan Üniversite öğrencisi  Merve Demirel’in taciz edilmesi ile ilgili savunma yapan Emniyet'te göre genç kızın babası  2016 yılı ağustos ayında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmesi tacizi normalleştiriyor 

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında tacizde bulunan polisi memuru korunurken“Sosyal medyada ve basın kuruluşlarında habere konu olan yakalama işlemi esnasında, çekilen videolarda olay bütünü ile ele alınmayarak sadece bir kare üzerinden Türk Polis Teşkilatını kamuoyu nezdinde yıpratılmaya çalışılarak küçük düşürülmek istenmiştir.
denildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara Emniyeti'nden taciz ile ilgili skandal cevap ! Taciz... Sonraki Haber >>

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'

Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Erdoğan'ın Putin'e 'Bu araç zırhlı mı' sorusu güldürdü

Erdoğan'ın Putin'e 'Bu araç zırhlı mı' sorusu güldürdü

Can Dündar'a Almanya'da sözlü taciz

Can Dündar'a Almanya'da sözlü taciz

''Üç buçuğa aldığını iki liraya satan Devlet garibanın ekmeğiyle oynuyor''

''Üç buçuğa aldığını iki liraya satan Devlet garibanın ekmeğiyle oynuyor''

Eşi kaçırılan Selda Ugan: Çok endişeliyiz, yetkililer lütfen bilgi versin

Eşi kaçırılan Selda Ugan: Çok endişeliyiz, yetkililer lütfen bilgi versin

Bu enflasyon Recep Tayyip Erdoğan enflasyonudur

Bu enflasyon Recep Tayyip Erdoğan enflasyonudur
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:43:17