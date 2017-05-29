Ankara Emniyeti'nde 10 kişiye işkence!

Nisan ayında yapılan ve yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı Cemaat operasyonunda gözaltına alınan kişilere Ankara Mali Şube'de cinsel işkence yapıldığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Aralarında öğretmen, öğrenci, doktor ve memur olan 10 kişinin cinsel işkence gördüklerine dair ifadeleri, mahkeme tutanağına sınırlı şekilde yansıdı. Ancak gözaltına alınanlar, avukatlarına iddiaların tüm boyutlarını aktardı. Avukatlar da konuyu İnsan Hakları Derneği'ne (İHD) bildirerek, gerekli araştırma ve başvuruların yapılmasını talep etti.







'ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAM SÖYLENDİ'





Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliği'ne, 6 Mayıs günü verdiği ifadesinde S.K., "Bir odada 3 kişi olarak sırayla müdür odasına alındık. Burada kendilerini 'devlet' olarak tanıtan kişiler beni çırılçıplak soydular, copla tecavüz tehdidinde bulundular, ayrıca her türlü hakaret ve tehdidi yaptılar" beyanında bulundu.





Y.S. ise, "Organize Şube Müdürlüğünce Çarşamba gecesi gözaltına alındım. Bir karanlık odada diz üstü bekletildim. Hakaret ve şiddete maruz kaldım. Sonrasında çırılçıplak soyulup banyoya götürülerek cop, anal muayene gibi tehditlere maruz kaldım. Hakaretlere uğradım. Sonrasında gözaltına alındığım yere geri bırakıldım. Polisler tarafından bana ‘yarın tekrar görüşeceğiz’ şeklinde sözler söylendi. Benim psikolojim bozuldu. Perşembe gecesi tekrar alındım. Bana etkin pişmanlıktan yararlanmam söylendi. Ben de oradan kurtulmak için, şiddete ve hakarete maruz kalmamak için baskı altında bazı beyanlarda bulundum ancak bu beyanlarım doğru değildir" şeklinde ifade verdi.





Şüphelilerin ifadelerinin mahkeme tutanağına sınırlı şekilde yansıdığı belirtilirken, şüpheliler avukatlarıyla gözaltında tutulduğu sırada yaptığı birebir görüşmelerde iddianın tüm boyutlarını aktardı.





Şüpheli B.O., avukatı aracılığıyla arkadaşlarının cinsel işkence gördüğü ve sıranın her an kendine gelebileceğini söyleyerek, gözaltında tutulduğu sırada avukatı aracılığıyla İHD'ye başvuru yaptı.





'CİNSEL İŞKENCE'





İsmi gizli tutulan avukatın beyanı şöyle:





“Ben Ankara Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapmaktayım. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'de Gözaltında bulunan müvekkilim B.O. ziyarete gittiğimde nezarethanede birlikte kaldığı birçok arkadaşına işkence ve kötü muamele yapıldığını tarafıma ağlayarak bildirmiştir. Sıranın her an ona gelebileceğini düşünerek korkuyla beklediğini beyan etmiştir...





Müvekkilim 26 Nisan 2017 Çarşamba sabahı yapılan operasyonla ikametinde gözaltına alındı. Yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı operasyonla evinden alınmıştır.





Müvekkilimin anlatımına göre 6 metrekare bir odada 15 kişi kalmaktadır. Mesai saatlerinin bitiminde tüm emniyet personeli kurumdan ayrıldıktan sonra özellikle gece vakti ifade adı altında kanuna aykırı bir şekilde polisler tarafından tek tek özel odalara alındıklarını, bu odalarda çırılçıplak soyulduktan sonra kafalarına poşet geçirilerek elleri arkadan bağlanarak 'şişe' diye tabir edilen işkence yöntemi ile cinsel organlarına zarar verildiği birçok kişinin bu ifade adı altında gittiği odadan saatlerce dayak yedikten, işkence ve psikolojik baskılara maruz kaldıktan sonra tekrar nezarethaneye gönderildiklerini, herkesin sırayla bu duruma maruz kaldığını gözaltındaki diğer şahıslardan bizzat duymuş ve şahit olmuştur...





Her an müvekkilimin de aynı yöntemlerle işkence, kötü muameleye maruz kalması muhtemeldir. Müvekkilimin anlatımına göre şahıslardan bir tanesi polisler tarafından özel odaya götürüldükten sonra geldiğinde bilinci kapanmıştır. Başına sert darbeler alan şahıs, iki gün boyunca kusmuştur. Fakat hastaneye götürülmemiş yalnızca acil servis tarafından kısa bir müdahale yapılmıştır. Gözaltındaki şahısların büyük bir kısmı yaşlıdır. Müvekkilimin anlatına göre sırasıyla herkese suçlarını itiraf etmeleri bildiklerini anlatmaları için bu işkenceler uygulanmaktadır. Müvekkilimin halen 7 gün daha gözaltında kalabileceği ihtimali de gözetilerek isminin ve kişisel bilgilerinin özellikle gizli tutularak gerekli araştırmaların yapılmasını, konunun açıklığa kavuşturulmasını, şayet yaşanan böyle bir durum var ise gerekli mercilere başvuru yapılarak sorumlular hakkında gerekli şikayet ve ihbarların yapılmasını ve bu konuda kamuoyu oluşturulmasını insan haklarının korunmasın adına derneğinizden talep ediyorum."





CPT HEYETİNE BİLDİRİLDİ





İHD Genel Merkezi, cinsel işkence ve kötü muamele iddialarını, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na bildirdi. Öte yandan İHD, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ziyaret eden Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) heyetine de iddialara dair dosya verdi ve CPT heyeti de konuya özel ilgi göstereceğini belirtti. (dihaber)