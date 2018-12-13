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Ankara’dan yapılacak tüm seferler iptal
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Ankara’dan yapılacak tüm seferler iptal
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13 Aralık 2018 12:32
Ankara’dan yapılacak tüm seferler iptal
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Ankara'da meydana gelen YHT kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini 47 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ankara'dan bugün yapılacak bütün tren seferleri iptal edilip bilet paralarını iade edileceği duyuruldu.
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Kaza nedeniyle Ankara’dan bugün yapılacak bütün tren seferleri iptal edildiği açıklandı. Vatandaşlara bilet paralarının iade edileceği de duyuruldu.
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