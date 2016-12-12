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Ankara’da 'terör' zirvesi
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Ankara’da 'terör' zirvesi
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12 Aralık 2016 18:46
Ankara’da 'terör' zirvesi
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çarşamba günü bir araya gelecek.
Beşiktaş'ta 37'si polis, 7'si sivil vatandaşın şehit olduğu saldırıdan sonra liderler Çankaya Köşkü'nde görüşecek.
Üç lider çarşamba saat 10.00'da Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecekler.
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