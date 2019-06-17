Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da ‘öğrenciye su indirimine’ AKP reddi /17 Haziran 2019 19:14

Ankara’da ‘öğrenciye su indirimine’ AKP reddi

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Melih Gökçek’in yerine seçim yapılana kadar vekalet eden Ali İhsan Ölmez, 'öğrenci evlerine yüzde 50 indirimli su verilmesi' kararına karşı çıktığını söyledi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 31 Mart seçimlerindeki vaatlerinden biri olan ‘öğrenci evlerine indirimli su’ vaadi, önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüldü.

TEKLİF, OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ  

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre Yavaş, ‘ASKİ Genel Müdürlüğü’nce öğrenci evleri abone tipinin su ve atık su tarife bedelinin konutlara uygulanan bedelin yüzde 50 oranında indirimli olarak uygulanmasına’ ilişkin Başkanlık yazısını Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşıdı. Mecliste oy çokluğuyla kabul edilen karar çerçevesinde, öğrenci evlerinin su faturalarının yarı yarıya düşmesine olanak sağlandı.

Teklif oy çokluğuyla kabul edilse de AKP grubu içindeki tartışma, meclis gündemine damga vurdu. Öğrencilere su indirimini öngören teklifin oylanıp kabul edilmesinin ardından AKP sıralarından sesler yükseldi.

AKP’Lİ ÜYE: HAYIR DİYORUM 

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Melih Gökçek’in yerine seçim yapılana kadar vekalet eden Ali İhsan Ölmez, karara karşı çıktığını belirtti.

Ölmez, karara düştüğü şerhin tutanaklara kaydedilmesini istedi. Öğrenciye su ve atık su bedelinde indirim sağlayan kararı kabul etmediğini ifade eden Ölmez, “AK Parti bunu kabul etse de ben Ali İhsan Ölmez olarak buna hayır diyorum” şeklinde konuştu. Başkan Yavaş’ın, Ölmez’in karşı oyunun tutanaklara geçirilmesi talebi sonrasında ise görüşmelere devam edildi.
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