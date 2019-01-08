Ankara’da AKP ile CHP arasındaki fark 57 bin









Yeniçağ Gazetesi Yazarı Ahmet Takan, ‘Ankara’nın kuşu’ isimli twitter hesabından paylaşılan bilgiyi köşesine taşıdı. İki parti arasında 57 bine kadar gerileyen farkın AKP kanadında ciddi endişeye neden olduğunu yazdı.





EŞİT YARIŞMA İLKESİ KALKTI





İşte Takan’ın yazısından satır başları: Türkiye’de seçimlerin meşruiyeti konusu son yıllarda tartışma konusu. Şeffaflığın ve eşit yarışma ilkesinin kalktığı seçimlere bir yenisi 31 Mart’ta daha ekleniyor.





YAVAŞ 2014’DE KILPAYI KAÇIRDI





Yerel seçimler için geri sayım başlarken bir kez daha ittifaklar kuruldu. Özellikle Ankara’da yarış bu kez çetin geçecek. Zira 2014 seçimlerinde kıl payı Ankara’yı elinden kaçıran Mansur Yavaş, İYİ Parti’nin desteği ile CHP’nin adayı olarak yarışacak. Karşısında Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki var.





ANKARA’NIN KUŞU PAYLAŞTI





Geçtiğimiz çok karlı Pazar gününde İstanbul Adalar’da ortaya çıkarılan hayali seçmen skandalı ile ilgili haberleri takip ederken, tivıtırdan dikkat çekici bir mesaja takıldım. Ankara Kuşu adlı kullanıcı, mesajında, ‘yaptığımız kamuoyu araştırması ve izlenimlere göre Ankara’da AK Parti, CHP’nin 57 bin oy önünde birinci parti gözüküyor’ diyordu.





GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ EŞİ





Bu söyledikleri doğru mu yanlış mı? Bilemem. Elimde anket veya başka bir ölçüm yok. Sadece şunları ifade edebilirim; ‘Ankara Kuşu’ adlı tivıtır kullanıcısının kim olduğuna dair önemli bir iddia konuşulur iktidar kulislerinde. ‘Ankara Kuşu’nu R. Erdoğan’a çok yakınlığı ile bilinen AKP’de bir genel başkan yardımcısının eşi hanımefendi organize ediyormuş.





DOĞRULUK ORANI BİR HAYLİ YÜKSEK





‘Ankara Kuşu’nun tivıtır üzerinden gönderdiği mesajları fırsat buldukça takip ederim. Doğruluk oranları bir hayli başarılı. İçerden doğru ve kesin bilgi kaynakları olmayan birinin bu başarıyı yakalaması imkansız. Nasıl bir anket metodu uyguladılar da AKP’nin CHP önünde 57 bin oyla önde olduğunu tespit ettiler? Bilemiyorum ama görünen o ki, bu mesaj büyük bir paniği ve acilen tedbir alınması gerektiğini anlatıyor.





YÜZLERİNDE KAYBETME TEDİRGİNLİĞİ VAR





Söz konusu Twitter kullanıcısı “Ankara’yı kaybediyoruz. Acil önlem alalım” mesajı veriyor. Şu günlerde, ne zaman bir AKP yetkilisi ile oturup sohbet etsem, yüzlerindeki kaybetme tedirginliğini açıktan okuyorum. Lafı dönüp dolaştırıp, aday belirlemelerdeki sıkıntılara Cumhur İttifakının gereksizliğine ve bazı odakların ‘reis’i anketler vasıtasıyla yanılttıklarına getiriyorlar.





2 ODALI EVDEN 100 OY KULLANILACAK





İstanbul Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç’ın, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sahte seçmen olayıyla karşı karşıyayız” sözlerini hatırlatan Takan, “Belgelenen son sahtekarlık da aslında şu uyarıyı veriyor; sandık güvenliği için çalışmalara daha bugünden titiz bir şekilde başlanmalı. Yoksa 2 odalı bir evden 100 kişi oy kullanabilecek” ifadelerini kullandı.





SEÇMEN LİSTELERİ KARŞILAŞTIRILMALI





Takan şunları dile getirdi: “Muhalefet partileri eğer gerçekten 31 Mart’ı kazanmak istiyorlarsa ilk yapmaları gereken iş, askıya çıkan seçmen listeleri ile nüfus kütüklerini titiz bir şekilde karşılaştırmak. Bunun için, genel merkezlerin büyük külfetler ve zahmetler üstlenmesi gerekmiyor. İl ve ilçelere yayacaklar bu işi. Gönderecekler listeleri teşkilatlarına ve sıkı bir şekilde karşılaştırmaları yapacaklar.





ADAM KAZANDI DER MİLLETİ KANDIRIRSINIZ





Nüfus kütükleri kayıtları ile seçmen listeleri oy verme günü de dahil olmak üzere sıkı bir şekilde izlenecek. Sonra sandık başı ve sonrası güvenliği… Yoksa, ‘adam kazandı’ der geçer, milleti bir daha kandırmış olursunuz!..Bunca sahtekârlık ortaya dökülmüşken, kayıkçı kavgası ile muhalefet anlayışı sürdürülürse ben olsam YSK üyelerini musalla taşında emekli ederim!..” dedi.