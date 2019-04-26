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Ankara Büyükşehir'e TC ifadesi eklendi
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26 Nisan 2019 11:45
Ankara Büyükşehir'e TC ifadesi eklendi
Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi sonrası, belediye binasında yer alan tabelaya 'T.C.' ibaresi yeniden eklendi.
SHABER3.COM
Melih Gökçek'in belediye başkanlığı görevini üstlendiği dönemde belediyenin hem girişinde hem de binanın içerisinde yer alan tabelalardan 'T.C.' ibaresi kaldırılmıştı. (Foto: Oda TV)
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