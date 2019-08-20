Ankara Büyükşehir'de 'Halk Ekmek' istifası

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman görevinden istifa etti.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, “Halk Ekmek’tekiler baktım istifa etmiyorlar, ben de orayı Halk Market’e dönüştürme kararı aldım" dediği Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti. İstifasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklma yapan Sarıduman, "Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma -varsa- hakkımı helal ediyor, kendilerinden de helal etmelerini istiyorum. @abbhalkekmek" ifadelerini kullandı.





Sarıduman bir süre önce eski dönemde aldığı 35 bin liraya yakın maaş ile gündeme gelmişti.





Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek AŞ’de Genel Müdürlük yapan Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında soruşturma başlatmıştı.





Yavaş "Baktım istifa etmiyorlar, dönüştürme kararı aldım" demişti

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Mansur Yavaş yeni yapılanma modeliyle ilgili şöyle konuşmuştu: “Halk Ekmek’tekiler baktım istifa etmiyorlar, ben de orayı Halk Market’e dönüştürme kararı aldım. Organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, konunun uzmanları konuştum. Ankara ekonomisini ayağa kaldırmak için bir anlamda kooperatifçiliği geliştireceğiz. Halk Ekmek büfelerini, kırsal kesimle işbirliği halinde, onların ürünlerinin satıldığı Halk Market zinciri yapabiliriz” demişti.